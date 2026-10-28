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Carmen Barbieri se sorprendió al escuchar a Evelyn Botto, sobre lo peor que tiene como suegra

 - Por Noelia Santone

La conductora escuchó todo lo que la novia de Fede Bal tenía para "guardado" para decirle. "Tenés que parar de comprar en aplicaciones chinas".

La tele también saca "trapitos al sol". Y eso fue lo que pasó entre Carmen Barbieri y Evelyn Botto, suegra y nuera, en un encuentro televisivo. Todo se desencadenó a partir de que la conductora de Con Carmen le pregunte a la novia de Fede Bal que era lo peor que ella tiene como suegra. Y la artista aprovechó para despacharse...

“Yo te voy a decir la verdad...", anticipó Evelyn a Carmen, en un móvil para el programa de la conductora, en las tardes de El 9. “Hacés muchas compras en aplicaciones chinas y uno tiene que recibirlas...”, dijo, integrante de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, en El 13.

Entre los obsequios que figuran en los paquetes que Barbieri le hace llegar a Botto, figuran unos paños organizadores para colgar anillos y collares, y unos stickers gigantes con la imagen de su propio perro, diseñados para pegar debajo de la tapa del inodoro, objetos que no tiene planeado usar.

¿ENFRENTADAS POR UN PAPEL TEATRAL?

Evelyn supo interpretar a Úrsula, un personaje central en la versión musical de La Sirenita, que se presentó en el Teatro Gran Rex en 2025. Ese mismo personaje es que el Carmen considera como uno de los grandes hitos de su carrera, arriba del escenario. Y el "pase de facturas", también se dio en vivo.

“Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’, contó Botto, al aire. "Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas”, cerró, la artista, en diálogo con la conductora. Todo queda en familia.

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