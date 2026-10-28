Carmen Barbieri se sorprendió al escuchar a Evelyn Botto, sobre lo peor que tiene como suegra

¿ENFRENTADAS POR UN PAPEL TEATRAL?

Evelyn supo interpretar a Úrsula, un personaje central en la versión musical de La Sirenita, que se presentó en el Teatro Gran Rex en 2025. Ese mismo personaje es que el Carmen considera como uno de los grandes hitos de su carrera, arriba del escenario. Y el "pase de facturas", también se dio en vivo.

“Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’”, contó Botto, al aire. "Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas”, cerró, la artista, en diálogo con la conductora. Todo queda en familia.