Carmen Barbieri quiso internar a Fede Bal, cuando tenía 14 años, por consumir marihuana

FEDE FUE TRATADO DE "FEO"

“Estoy un poquito cansado de los que opinan de si soy lindo o feo como si eso fuera una capacidad, como si fuera algo bueno o malo. Nunca les trabajé de lindo. Nunca eh”, expresó Fede, tras ser definido como feo por una influencer, en un programa de streaming. “Ese pensamiento de que solo el ‘lindo’ puede estar con chicas ‘lindas’ es todo un cuento y un mensaje peligroso".

"Y uso comillas porque es muy relativo la lindura para cada uno. Con las ‘lindas’ está el que las hace sentir bien, especiales, queridas, el que las hace reír. Pero sobre todo el que se anima. Si yo no me hubiera animado es probable que ninguna de mis parejas se hubiera fijado en mí”, concluyó, Bal.