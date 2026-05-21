Carmen Barbieri quiso internar a Fede Bal, cuando tenía 14 años, por consumir marihuana

La conductora y su hijo compartieron detalles de cómo fue el momento en que ella descubrió que consumía sustancias tóxicas.
En una nota compartida entre madre e hijo, Carmen Barbieri y Fede Bal revelaron una tensa etapa que vivieron cuando el joven era adolescente y empezó a consumir sustancias tóxicas. La conductora de las tardes de El 9 -Con Carmen- y el conductor de El 13 -Resto del mundo- intercambiaron opiniones sobre sus "mirada" sobre la marihuana.
"A los catorce años, mamá me quería internar en una clínica porque encontró marihuana. Me querían hacer un estudio de contraste para ver cómo había evolucionado la marihuana en mi cuerpo", contó Fede, en una entrevista compartida con su madre, en el programa de streaming de Martín Cirio.
"Me agarró un ataque...", reconoció, Carmen, con la honestidad que la caracteriza. "Tres porros me había fumado", intentó justificarse, Bal. "Por suerte, tu papá (Santiago, fallecido años atrás) estaba de acuerdo conmigo", recordó, Barbieri. "De adolescente es peligroso fumar porque se va directo al cerebro", intervino Cirio, con atino.
"No estamos haciendo apología, mamá. Estamos contando mi experiencia. ¿Vamos a decir la verdad? Es la edad en que los chicos empiezan a fumar marihuana", dijo, Fede. "Bueno, es la edad donde los padres tienen que estar atentos...", explicó, Barbieri. "Yo celebro que ustedes hayan hecho eso como padres", cerró, Bal.
“Estoy un poquito cansado de los que opinan de si soy lindo o feo como si eso fuera una capacidad, como si fuera algo bueno o malo. Nunca les trabajé de lindo. Nunca eh”, expresó Fede, tras ser definido como feo por una influencer, en un programa de streaming. “Ese pensamiento de que solo el ‘lindo’ puede estar con chicas ‘lindas’ es todo un cuento y un mensaje peligroso".
"Y uso comillas porque es muy relativo la lindura para cada uno. Con las ‘lindas’ está el que las hace sentir bien, especiales, queridas, el que las hace reír. Pero sobre todo el que se anima. Si yo no me hubiera animado es probable que ninguna de mis parejas se hubiera fijado en mí”, concluyó, Bal.
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