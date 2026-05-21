Romina Gaetani fue internada tras descompensarse por una alteración emocional

Romina Gaetani, descompensada

CÓMO SEGUIRÁ EL DÍA A DÍA DE ROMINA

Lejos de bajarse de la gira, por ahora la idea es que Romina continúe con sus compromisos laborales con la obra, que tiene pautadas varias fechas de presentaciones, para los días siguientes. "En general, en el sur se hacen varias fechas juntas para costear los gastos que implica todo el traslado, los alojamientos, la técnica y los sueldos de los artistas", explicó, una de las panelistas del programa.

Romina Gaetani, nota Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja durante casi 2 años.

“Es más, ahora estamos terminando la segunda función en Carmen de Patagones. Hubo casi 700 personas entre las dos funciones y mañana tenemos otras dos funciones en General Roca, así que está todo bien”, aclararon, sobre los "pasos a seguir" que involucran a Gaetani, como parte del elenco de la pieza teatral.