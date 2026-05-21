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Romina Gaetani fue internada tras descompensarse por una alteración emocional

 - Por Noelia Santone

La actriz sufrió un cuadro de agotamiento y fuerte alteración emocional, que la obligó a ser atendida en un hospital del sur del país.

Después de un verano muy difícil en el que Romina Gaetani vivió un episodio de Violencia de Género por parte de su ex pareja, Luis Cavanagh, -con quien estuvo en pareja durante casi dos años- se reinsertó en el mundo laboral con El divorcio del año comedia, que por estos días, está de gira por el sur del país.

Y fue en la previa a una de esas presentaciones teatrales que la actriz fue en el hospital de Carmen de Patagones. El cuadro que presentó fue agotamiento y una fuerte alteración emocional. Y eso obligó a que Romina fuese trasladada al centro médico zonal, para ser atendida de inmediato.

“No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional”, contaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, por América. “En los viajes en esos colectivos de gira llegás molido. Y ya venía chupando frío. Estaba mal, entonces así como la vieron la lograron estabilizar, le pasaron mucho suero, y hay que ver ahora qué va a pasar”, explicaron, sobre el contexto en el que se generó la descompensación.

“Romi se venía haciendo nebulizaciones porque está con un cuadro de asma. Entonces, cuando llegamos al teatro, vino una ambulancia, la revisó y, para que ella se quede tranquila, la llevaron al hospital. Ahí le hicieron una placa, le tomaron la temperatura, la presión y la saturación, y está todo ok", explicaron, desde el entorno más cercano a Gaetani.

Romina Gaetani, descompensada

CÓMO SEGUIRÁ EL DÍA A DÍA DE ROMINA

Lejos de bajarse de la gira, por ahora la idea es que Romina continúe con sus compromisos laborales con la obra, que tiene pautadas varias fechas de presentaciones, para los días siguientes. "En general, en el sur se hacen varias fechas juntas para costear los gastos que implica todo el traslado, los alojamientos, la técnica y los sueldos de los artistas", explicó, una de las panelistas del programa.

Romina Gaetani, nota
Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja durante casi 2 años.

Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja durante casi 2 años.

“Es más, ahora estamos terminando la segunda función en Carmen de Patagones. Hubo casi 700 personas entre las dos funciones y mañana tenemos otras dos funciones en General Roca, así que está todo bien”, aclararon, sobre los "pasos a seguir" que involucran a Gaetani, como parte del elenco de la pieza teatral.

Romina Gaetani, nota
Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja por casi 2 años.

Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja por casi 2 años.

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