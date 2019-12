"Le hablo pero tengo prohibido decirle que siga luchando", indicó Carmen, quien se mantuvo al margen de las decisiones sobre la salud de su ex esposo. "Di un paso al costado. Los hijos se reunieron por el padre, la decisión de qué hacer la toman ellos y es no invadirlo más. Le querían hacer una traqueotomía y hubo que convencer a Julieta de que no", reveló.

ADEMÁS:

Al igual que Federico, Carmen también optó por hablarle cada vez que lo visita y, si bien reconoció que no quedó nada por decirse e incluso hubo un pedido de disculpas por parte de Bal antes de su internación, este viernes cuando lo visitó le prometió que iba a acompañarlo siempre.

"Estamos seguros que él escucha, él quiere salir adelante pero el cuerpo no le responde. Su riñón ya no sirve más, el corazón se debilitó, tiene una arritmia muy grande. Nunca lo vi con tantos tubos y máquinas alrededor", describió Barbieri, quien acompañó a Bal en todos los momentos graves de salud que atravesó el actor.

Barbieri se separó de Santiago en medio de una infidelidad por parte del actor, pero Carmen nunca lo dejó solo. "Le dije que iba a estar siempre en los momentos buenos y malos de su vida. No perdí las esperanzas pero sentí que le hablaba a un muerto", describió y sostuvo: "No está sufriendo, está en paz, tranquilo. No nos quedó nada por decirnos".