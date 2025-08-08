La inesperada confesión de Carmen Barbieri durante una entrevista con María Rosa Fugazot

"Voy a contar una cosa... María fue un gran amor de Santiago Bal. ¿Pero sabés por qué digo gran, gran amor? Porque eran chiquitos los 2 y se amaban. ¿Qué edad tenías vos, María? 16...", le preguntó Carmen a María Rosa, aprovechando que la tenía como invitada en su programa Con Carmen, en las tardes de El 9.

"Tenía 19, 20... Si, éramos novios", reconoció Fugazot. "Vos sabés que cuando yo me separé y Santiago se fue de casa, pensé que iba a volver con vos. ´Le dije: vos vas a terminar con María´", recordó, Barbieri. "El te siguió amando porque te admiraba y te amaba", confió la conductora, acto seguido.

"Hasta último momento hablábamos por teléfono... Me llamaba. Me decía que quería que fuera a verlo y yo le decía que iba a ir, que no me gustaba. Me decía que vaya igual, que entre por atrás... Le decía que no, que yo no era una espía, que me dejara de jorobar con eso y que me llamara las veces que quisiera, que a mí no me molestaba", rememoró, Fugazot.

EL INESPERADO LAZO QUE UNE A CARMEN Y MARÍA ROSA

"¿Yo te lo robé a Santiago?", quiso saber Carmen, al aire. "Nadie roba nadie. Pero el estaba con vos y se vino conmigo. Pero sabés qué pasa, mi amor, que si yo hubiera sabido lo que sé hoy a mis 80, hay muchas cosas que no hubieran pasado en mi vida con el ni con nada", compartió, María Rosa.

"Santiago tenía una maravillosa alma muy vieja, muy filosófica, muy de pensar profundo, maravilloso. Y tenía un espíritu de un nene de 18 años. El necesitaba conquistar. Yo lloré mucho por Santiago, si. Pero siempre lo voy a querer en algún rincón de mi corazón porque también me divertí mucho, también la pasé muy bien", expresó Fugazot.