Carmen Barbieri reveló el secreto más escatológico de Moria Casán: "Se meaba encima"

La conductora contó el detalles de un incidente que la "one" suele tener cuando se ríe a carcajadas. "Es de siempre".
Carmen Barbieri contó, en su programa, una realidad que atraviesa a Moria Casán, con quien supieron ser muy compinches pero, por un espectáculo teatral, terminaron distanciadas. La conductora reveló un dato escatológico de su colega, y sorprendió con una simpática anécdota, que tiene años.
"Con Moria, Mario Castiglione (marido de Casán) y Santiago Bal (esposo de Carmen), hicimos la obra de teatro Increíblemente juntos. Hicimos gira, estuvimos como un año y pico, nos fue genial. Bueno, con Moria siempre te va genial, es un éxito Moria. Y Castiglione, a quien quiero mucho, del que sigo hablando en presente. Y Santiago, que no hablo en presente y tampoco digo lo mismo", dijo, entre risas, Carmen.
"Los cuatro juntos la pasábamos muy bien. Nos reímos mucho, nos descomponíamos de risa las dos. Después de la función, volvíamos a la madrugada en el hotel y Castiglione y Santiago, chupaban. Chupi, chupi, chupi, whisky, whisky, whisky, charla, charla, charla... Y nosotras dos, muerta de risa. Ella no toma alcohol, yo tampoco", recordó, Barbieri.
"Acompañábamos a los hombres que se tomaban una botella de whisky, todas las noches. Castiglione tomaba mucho pero sabía tomar, nunca lo vi borracho. A la mañana, para contrarrestar el alcohol que había ingerido a la madrugada, se comía kilos de frutas que Moria siempre tenía en una bandeja", recordó la conductora de Con Carmen, en las tardes de El 9.
"Me quedó grabada una presentación que hicimos en Necochea porque, el señor que abre la puerta del hotel donde nos alojábamos, le dice a Moria que había tenía a Sofía (hija de la artista), que se había quedado con la niñera. ´¿Çómo anda Magnolia?¨. Y Moria se agarra de la puerta y se empieza a reír", rememoró, Carmen, al aire de su programa.
"Y se mea. Porque Moria, cuando se ríe, se le escapa un chorrito de pis, pero de toda la vida. No es que decís estás grande y se te escapa, no... Desde que es jovencita, ella se mea de risa. Y se agarra. Yo me descomponía", finalizó Barbieri, la anécdota, donde develó quizá, uno de los "secretos" mejor guardados de la "one".
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