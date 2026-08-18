Carmen Barbieri reveló el secreto más escatológico de Moria Casán: "Se meaba encima"

La revista que Carmen compartió con Moria, Mario Castiglione y Santiago Bal.

CARMEN MANDÓ AL FRENTE AL MORIA

"Me quedó grabada una presentación que hicimos en Necochea porque, el señor que abre la puerta del hotel donde nos alojábamos, le dice a Moria que había tenía a Sofía (hija de la artista), que se había quedado con la niñera. ´¿Çómo anda Magnolia?¨. Y Moria se agarra de la puerta y se empieza a reír", rememoró, Carmen, al aire de su programa.

"Y se mea. Porque Moria, cuando se ríe, se le escapa un chorrito de pis, pero de toda la vida. No es que decís estás grande y se te escapa, no... Desde que es jovencita, ella se mea de risa. Y se agarra. Yo me descomponía", finalizó Barbieri, la anécdota, donde develó quizá, uno de los "secretos" mejor guardados de la "one".