En medio de las devoluciones, Maru Botana le dio el tip de la noche a Luciana Geuna cuando le dijo “Para que te salga bien es 1 vaso de claras y 2 vasos de azúcar”., mientras que Juli Poggio también protagonizó un blooper de la noche con su “baño polaco” y una dura devolución de Martitegui “No está bien, Juli... el merengue no estaba a la temperatura correcta”.

Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana destacaron como los mejores de la noche a La Negra Vernaci, China Ansa y Pablo Giralt y el primer grupo de salvados fue Mike Amigorena, Marta Fort, Luck Ra, Sebastián Presta y Luciana Geuna.

La definición quedó entre los tres peores lemon pie de la noche, los de Juli Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner y el jurado salvó primero a la ex Gran Hermano y dejó el mano a mano final entre el músico y el actor y conductor.

Finalmente, Martitegui, Botana y Betular anunciaron que Alejandro Lerner debía abandonar las cocinas MasterChef Celebrity porque su lemon pie quedó crudo, con masa y curd fuera de punto, y errores en proporciones y pesaje. De esta manera, el músico y compositor se despidió tras no lograr convencer al jurado con su preparación y se convirtió en el cuarto eliminado de la competencia gastronómica.

La Gala de Eliminacion lideró la noche y cerca de las 23:30 alcanzó picos de 12,5 puntos, con más de 2.700.000 espectadores mirando en vivo por la pantalla de Telefe y con 88.600 vistas en simultáneo en YouTube.