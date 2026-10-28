En una noche muy especial, previo a cocinar y a la eliminación de un participante, hubo un show musical en vivo, con la participación de Alejandro Lerner, Luck Ra y Daniel Coronel, de Mala Fama.
En la noche del martes 27 de octubre, en la Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity terminó con la salida del programa del músico y compositor Alejandro Lerner que, de esta manera, se convirtió en el cuarto participante expulsado del certamen culinario que conduce Wanda Nara.
Fue una jornada atípica ya que la gala tradicional se emite los domingos, pero debido a la transmisión del partido por la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo, el ciclo gastronómico se trasladó para el martes.
Pero antes de que los participantes de MasterChef Celebrity, hubo mini recital en las cocinas de Telefe con el propio Alejandro Lerner, Luck Ra y Mala Fama.
Después, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana anunció el desafío: replicar en 60 minutos un lemon pie individual con masa sablée, curd de limón y merengue italiano, respetando receta y pesaje sin versiones libres.
En medio de las devoluciones, Maru Botana le dio el tip de la noche a Luciana Geuna cuando le dijo “Para que te salga bien es 1 vaso de claras y 2 vasos de azúcar”., mientras que Juli Poggio también protagonizó un blooper de la noche con su “baño polaco” y una dura devolución de Martitegui “No está bien, Juli... el merengue no estaba a la temperatura correcta”.
Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana destacaron como los mejores de la noche a La Negra Vernaci, China Ansa y Pablo Giralt y el primer grupo de salvados fue Mike Amigorena, Marta Fort, Luck Ra, Sebastián Presta y Luciana Geuna.
La definición quedó entre los tres peores lemon pie de la noche, los de Juli Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner y el jurado salvó primero a la ex Gran Hermano y dejó el mano a mano final entre el músico y el actor y conductor.
Finalmente, Martitegui, Botana y Betular anunciaron que Alejandro Lerner debía abandonar las cocinas MasterChef Celebrity porque su lemon pie quedó crudo, con masa y curd fuera de punto, y errores en proporciones y pesaje. De esta manera, el músico y compositor se despidió tras no lograr convencer al jurado con su preparación y se convirtió en el cuarto eliminado de la competencia gastronómica.
La Gala de Eliminacion lideró la noche y cerca de las 23:30 alcanzó picos de 12,5 puntos, con más de 2.700.000 espectadores mirando en vivo por la pantalla de Telefe y con 88.600 vistas en simultáneo en YouTube.