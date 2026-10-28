Josefina Lynch desmintió las versiones de un "trío" con su hermana y Emanuel Ortega

QUÉ DICEN LOS CHATS ENTRE EMANUEL Y JOSEFINA

"Un 5 de octubre, Emanuel habla por primera vez con esta chica y no le cuenta a Julieta", contó Yanina Latorre, al aire de su programa. "Hola Ema! Cómo estás? Soy Josefina, me pasó tu contacto Ana Paula. Te molesto por lo siguiente: quisiera grabar el cover de una canción (Bang Bang de Nancy Sinatra). Yo tengo una versión hecha, pero es muy casera y pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo estos días. Me avisas? Gracias", dice uno de los mensajes que intercambiaron entre Emanuel y Josefina, semanas atrás.

"Hola Josefina, cómo estás? Te cuento, estoy viajando este próximo lunes. Pero te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana, me mostras lo que hiciste y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla", fue la primera respuesta de Ortega a Lynch.

"Julieta le tenía prohibido grabar con chicas y, en caso de hacerlo, tenía que avisarle... El viernes, como ya sabía que iban a grabar, Julieta estuvo todo el día mirando las stories de Josefina", contó Yanina, al destacar que Josefina publicó en redes su jornada de grabaciones en el estudio de Emanuel.

"Cuando Julieta ve eso, le escribe a Emanuel, le dice que no lo quiere ver más, que hasta ahí llegó y lo bloquea de todos lados. Le dijo "no vuelvas a casa porque no entrás más"", agregó Latorre. Y, luego, se conoció el intercambio de mensajes entre Ortega y Lychn, ya explotado el escándalo mediático.

"Me están levantando de todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana. Quería saber si estabas de acuerdo en que salga a decir que no hiciste nada conmigo", le escribió la cantante al compositor. "Hola Josefina. Estoy al tanto de lo que me contas. Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado. No puedo creerlo. Creeme que lo lamento mucho, de verdad", le respondió el hijo de Palito y de Evangelina Salazar, a la artista.