El episodio que dio origen a la causa ocurrió la madrugada del 4 de agosto en un departamento de Avenida del Libertador, en barrio de Belgrano. Arizaga fue vista corriendo semidesnuda por la calle y Moyano fue detenido e imputado. Desde entonces rigió una restricción perimetral de acercamiento. Ambos han sostenido de manera consistente que no hubo violencia ni privación ilegítima de la libertad. La joven declaró ante la Justicia que sufrió un brote psicótico tras consumir cocaína -según dijo, era suya- y que no hubo discusión ni relación sexual esa noche. Moyano, por su parte, ha afirmado que ella tuvo un episodio grave -llegó a hablar de un paro- y que le practicó RCP.