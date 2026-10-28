La influencer negó la separación del sindicalista y aseguró que están “súper bien”, tras el levantamiento de la restricción perimetral que regía desde el 4 de agosto.
Candela Arizaga, la modelo e influencer de 23 años, habló sobre su vínculo con el sindicalista y exdiputado Facundo Moyano en diálogo con "Primicias Ya" en América TV. La joven negó las versiones de separación y afirmó que la pareja atraviesa un buen momento, poco después de que la Justicia levantara la restricción perimetral, que fuera impuesta en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad que se inició tras el confuso episodio ocurrido el 4 de agosto pasado en Barrio de Belgrano.
“La realidad es que Facu se comprometió a ir a la entrevista así muy pronto” explicó Arizaga al referirse a la posibilidad de participar juntos del programa de Moria Casán y aseguró que la charla podría haberse realizado al día siguiente o en los días inmediatos, ya que el tema seguía generando repercusión. Respecto a la postergación, explicó que había pasado días de mucho nerviosismo y que la noche anterior no había podido dormir, que Moyano estaba todavía más cansado y que debían conversar para definir si finalmente asistían.
Candela Arizaga desmintió rotundamente una ruptura entre ambos “No, no, peleados, separados, no, todo lo contrario, estamos súper bien” y contó que la noche previa habían cenado juntos, aunque después cada uno se fue a su casa porque estaban cansados. En los días anteriores, la influencer había compartido en redes sociales una foto junto a Moyano con el texto “El tiempo pone todo en su lugar; la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió la madrugada del 4 de agosto en un departamento de Avenida del Libertador, en barrio de Belgrano. Arizaga fue vista corriendo semidesnuda por la calle y Moyano fue detenido e imputado. Desde entonces rigió una restricción perimetral de acercamiento. Ambos han sostenido de manera consistente que no hubo violencia ni privación ilegítima de la libertad. La joven declaró ante la Justicia que sufrió un brote psicótico tras consumir cocaína -según dijo, era suya- y que no hubo discusión ni relación sexual esa noche. Moyano, por su parte, ha afirmado que ella tuvo un episodio grave -llegó a hablar de un paro- y que le practicó RCP.
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