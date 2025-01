Caso Wanda Nara-Mauro Icardi: nueva denuncia contra Ana Rosenfeld

La denunciante es Carla Junqueira -Doctora en Derecho por la Universidad de São Paulo y de la Sorbona- que en el programa "LAM" del lunes 28 de enero expresó "Ana Rosenfeld me decepciono muchisimo. Yo tengo que responder por todo esto. Yo PAGO a los que trabajan conmigo. Es muy lamentable todo esto" embistiendo de lleno contra la mediática letrada, ex representante legal de Wanda.

c8KGIp95UBJ6xXtE.mp4

La abogada brasileña también aclaró: "Es cierto que Rosenfeld dijo que no me contrató", pero explicó que "todo el trabajo que hice para Wanda lo firmó Rosenfeld" dando a entender que la abogada argentina puso su rúbrica -con la autorización de Junqueira- a lo elaborado por su par de Brasil.

image.png

En su denuncia pública, la Dra Carla Junqueira no limitó a las acusaciones de apropiación intelectual de su trabajo, sino que también habló de las irregularidades en los pagos acordados con Ana Rosenfeld. "Me pagaban 50 mil dólares, pero por descuentos desconocidos me quedaba solamente en 10 mil dólares", declaró y adjuntó pruebas que respaldarían sus dichos. Esta situación agravaría el conflicto general, sumando una situación económica a la compleja situación legal y mediático del mediático divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Captura de pantalla 2025-01-28 a las 2.04.12p.m..png

La abogada brasileña Carla Junqueira recibió múltiples apoyos de diferentes instituciones, luego de realizar la denuncia pública en el programa de Ángel de Brito, en la noche del lunes.