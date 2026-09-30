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Cecilia Milone furiosa con Nito Artaza: "Lo denunciará por hostigamiento"

 - Por Noelia Santone

El capocómico hace un pase de comedia en su espectáculo teatral hablando de Milone y dio declaraciones que a la artista no le gustaron nada de nada.

Cecilia Milone está furiosa con Nito Artaza, su ex marido y con quien compartieron más de veinte años de vínculo amoroso. La artista lo llevó a la justicia después de escuchar sus dichos, en una nota televisiva. "Estoy cansada y tengo miedo".

“Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no formó, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión”, enuncia el mensaje que Cecilia compartió con su círculo más íntimo, a fin de contarles la decisión del motivo por el que llevaría a la justicia a su ex pareja.

“Me cayó mal que en una nota dio a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo. Necesito que la vida me devuelva la normalidad, aunque no tengo demasiadas esperanzas. La jueza le va a prohibir nombrarme o filtrar cosas a la prensa. Si lo hace, va directo a una causa penal. Estoy cansada y tengo miedo”, remarcó, Milone, en su descarga, a sus familiares y amigos.

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Y, como si fuera poco, en Intrusos en el espectáculo, programa donde se conoció la información, contaron que Cecilia está llevando adelante el litigio legal hace un par de días, sin la intención de que se haga público el tema. Y que la causa está bajo secreto de sumario.

Cecilia y Nito se casaron en el 2024, después de veinte años de relación.

Cecilia y Nito se casaron en el 2024, después de veinte años de relación.

LOS DICHOS DE NITO QUE MOLESTARON A CECILIA

Fue en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro, en América, que Nito fue consultado sobre un "pase de comedia" que hace en ArgenMatch, la comedia que presenta en Calle Corrientes. En el mismo, junto a Miguel Ángel Cherutti hacen referencia a la relación sentimental que Milone supo mantener con Chico Novarro.

"Hace más de tres años que no sé cómo será su vida. Tenemos contacto cero porque fue una decisión de ella, hace mucho tiempo. Me pasé la vida tratando de entenderla y se me pasó la vida”, dijo Artaza, ante la cámara de tevé. Y esa fue una de las definiciones que encendió la bronca de Cecilia.

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