Cecilia Milone furiosa con Nito Artaza: "Lo denunciará por hostigamiento"

Cecilia y Nito se casaron en el 2024, después de veinte años de relación.

LOS DICHOS DE NITO QUE MOLESTARON A CECILIA

Fue en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro, en América, que Nito fue consultado sobre un "pase de comedia" que hace en ArgenMatch, la comedia que presenta en Calle Corrientes. En el mismo, junto a Miguel Ángel Cherutti hacen referencia a la relación sentimental que Milone supo mantener con Chico Novarro.

"Hace más de tres años que no sé cómo será su vida. Tenemos contacto cero porque fue una decisión de ella, hace mucho tiempo. Me pasé la vida tratando de entenderla y se me pasó la vida”, dijo Artaza, ante la cámara de tevé. Y esa fue una de las definiciones que encendió la bronca de Cecilia.