Cecilia Milone redobló la apuesta contra Nito Artaza: "El quería hacer campaña política"

"Mirá qué atrevido este tipo, mirá qué atrevido, porque dio una nota en donde dijo que no se quería casar y que me perdona. Mirá qué bueno que me perdona, mirá qué bien. Todo esto vino a cuento porque el viernes 26, a la noche, le di una entrevista a Juan Alberto Mateyko, y en algún momento hablamos de un episodio que viví, donde me negué a hacer notas a movileros", comenzó Cecilia, en su descargo por redes sociales.

"Empecé a hablar y, entre otras cosas, dije que había descubierto que me casé en medio de una campaña política y que había vivido en medio de un infierno. Pero volvamos a esto de que él no quería casarse... Claro, él no quería casarse, él quería hacer campaña política, quería hacer prensa".

"De hecho, todavía en Youtube hay un link que si lo abrís y te lleva a un video que dura 3:20. Es el satélite que él pagó para que pudieran tener acceso los programas de espectáculos para que puedan cubrir nuestro casamiento. Mirá qué gentil él siempre con los medios. Yo he visto que él hacía algunos llamados y ha conseguido borrar notas que no lo beneficiaban. Yo creía que él me quería hacer un cuento con final feliz, que era su manera de pedirme perdón por todo lo que había hecho", apuntó Milone.

MILONE HABLÓ DEL SECRETO DE SU RELACIÓN CON CHICO NOVARRO

"No fui yo la que instalé ningún secreto de ningún gran amor... El 30 de enero de este año yo llevaba más de cuatro meses haciendo un homenaje, pero no era explícita. Podrías hacer juicios, poner abogados, incluso ganar un juicio. Pero de qué me sirve ganar un juicio cuando hay instalada una mentira", planteó Cecila, al compartir un video, en su cuenta de Instagram.

Nito y Cecilia, casamiento El 25 de junio de 2017, Cecilia y Nito se casaron en Bella Vista, en la provincia de Corrientes, la ciudad natal de Artaza.

"Me parece más definitivo decir lo que tengo que decir y mostrar los videos que son de verdad... Este tipo dijo hace unos días que quería que yo recupere la sonrisa. Hoy te puedo decir que recuperé la carcajada cuando escuché esa entrevista. Este tipo me trata como si yo fuera una jovencita desorientada, inexperta. Sé jugar al ajedrez. Y hacía falta, por fin, un jaque mate. Lo que le tengo que agradecer es que quedó muy claro quien fue mi gran amor (en referencia a Chico Novarro)", reafirmó, Milone.

"Qué claro que este tipo quiere subirse a la novela, por más que le toque hacer el personaje antagónico. Lo importante es que ha quedado claro quién es el príncipe azul y el único protagonista de mi vida", cerró la artista, con una sonrisa, sobre el final de su descargo en contra de Artaza.