A partir de ese momento, el denunciante aseguró que no pudo abandonar la vivienda. “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir”, agregó en el relato leído por Smith.

La causa está bajo investigación del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela. Según la pesquisa, Tarragona consiguió retirarse del domicilio cerca de las 12 del 20 de septiembre. Las calificaciones provisorias contemplan amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y presunta tenencia indebida de arma de fuego.

El conflicto habría continuado después de que Tarragona abandonara la vivienda. De acuerdo con su denuncia, una vez que regresó a su domicilio comenzó a reclamarle a Ghione el dinero que habían acordado por el encuentro, pero el actor se habría negado a abonarlo.

“Una vez en mi domicilio le empecé a reclamar por el dinero... Él se negó a pagarme. Me dijo, ‘No te voy a pagar ni una mie…”, detalló el denunciante.

En ese mismo intercambio, el trabajador sexual afirmó que recibió insultos y amenazas. “También me trató de transa y me amenazó. ‘No vayas a despertar al diablo’, en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”, concluyó el relato incorporado al expediente.

El documento judicial señala que Tarragona realizó la denuncia con el objetivo de solicitar una medida de distancia respecto de Ghione, debido al temor que manifestó tener. “Realizo la denuncia a los fines de obtener una medida de distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos lo conocen, saben cómo es y tiene muchos contactos”, afirmó en el cierre de su presentación.

A raíz de la denuncia, integrantes de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Santa Fe llevaron adelante tareas para establecer el domicilio del actor. Con esa información, el fiscal Puig solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria de turno, Javier Carlos Bottero. El procedimiento se realizó el martes 29 de septiembre.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron un arma larga de madera, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y un teléfono celular. También fueron incautadas 52 municiones calibre .22 y 42 municiones calibre .380. Según el parte policial, entre el material encontrado había elementos de marcas como Francome Brevete, Star, El Casco, Colt y Smith & Wesson.

Ghione, de 53 años, conocido por su participación en producciones como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18, fue detenido a las 13:35 y trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, en Rafaela.

Ahora, la Fiscalía deberá avanzar con las pericias sobre las armas secuestradas y determinar los pasos procesales correspondientes en relación con la situación del actor. Por el momento, su detención no supone una imputación formal ni implica una declaración de culpabilidad.