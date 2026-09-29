Detienen en Santa Fe al actor Maxi Ghione por privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas

"Realizo la denuncia a los fines de obtener alguna distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos los conocen y saben cómo es y tiene muchos contactos", agregó el hombre.

Ghione dejó Buenos Aires y abrió un bodegón en la localidad santafesina de Lehmann.

Tras el allanamiento, Ghione quedó detenido y fue llevado a Rafaela, donde está a disposición de la Justicia. La investigación sigue y se aguarda que avancen las actuaciones para saber qué pasó en la vivienda y cuál fue la participación del actor. Más adelante, se conocerá la imputación contra Ghione y las medidas de la Fiscalía.

En los últimos años, el intérprete decidió irse de Buenos Aires e instalarse en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela, donde se dedicó a la gastronomía con la apertura de un bodegón.