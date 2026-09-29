Detienen en Santa Fe al actor Maxi Ghione por privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas

El intérprete también está acusado de amenazas calificadas. La investigación judicial se inició tras una denuncia de un taxiboy. Durante el allanamiento, la Policía secuestró al menos ocho armas de fuego.
El actor Maxi Ghione, conocido por su participación en telenovelas como 'Casi Ángeles', 'Los Roldán' y 'Montecristo', fue detenido este martes en la provincia de Santa Fe por privación ilegítima de la libertad a una persona, tenencia indebida de armas de fuego y amenazas calificadas.
El arresto se concretó luego de un allanamiento realizado en una propiedad ubicada en la localidad de Lehmann, donde Ghione vive y tiene un emprendimiento gastronómico. Según explicó el periodista Ángel de Brito en LAM, el intérprete recibió una denuncia por parte de Emiliano Terragona, un taxiboy al que habría contratado.
Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego. La investigación comenzó debido a una denuncia por supuestas amenazas con armas de fuego, lo cual llevó a la actuación del fiscal Juan Manuel Puig, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales.
"Concretamos el encuentro por el que sólo me pagó una hora. Posteriormente, consumimos drogas y él se empezó a perseguir; él estaba muy paranoico. En un momento, sacó dos armas de fuego. Me dijo: ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir. Estaba privado de mi libertad. No me podía ir. En total, estuve cinco horas hasta que pude irme", comentó Terragona.
"Realizo la denuncia a los fines de obtener alguna distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos los conocen y saben cómo es y tiene muchos contactos", agregó el hombre.
Tras el allanamiento, Ghione quedó detenido y fue llevado a Rafaela, donde está a disposición de la Justicia. La investigación sigue y se aguarda que avancen las actuaciones para saber qué pasó en la vivienda y cuál fue la participación del actor. Más adelante, se conocerá la imputación contra Ghione y las medidas de la Fiscalía.
En los últimos años, el intérprete decidió irse de Buenos Aires e instalarse en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela, donde se dedicó a la gastronomía con la apertura de un bodegón.
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