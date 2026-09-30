En esa misma charla, Sarmiento negó que la diferencia de edad de 13 años hubiera sido un factor determinante para la separación y cuestionó las acusaciones que suele recibir cada vez que termina una relación. “Siempre se me pega a mí. Siempre el infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian”, afirmó.

Sin embargo, las declaraciones generaron una nueva reacción de Galazán. La joven volvió a utilizar sus redes sociales y, esta vez, publicó un mensaje en su cuenta de X en respuesta a los dichos de su expareja.

“De verdad no puedo creer lo que tengo que estar escuchando, cuando pedís respeto, empatía. Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”, escribió la influencer, en un posteo que realizó horas después de la entrevista de Sarmiento.

Previamente, Galazán había explicado en la misma plataforma por qué decidió mantenerse alejada de los medios mientras atraviesa el momento posterior a la separación.

“Yo entiendo que mi relación fue pública y que hay gente que le gustaría que hable sobre eso, pero realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien y de ánimos ni les cuento, no quiero salir de casa”, expresó.

Luego agregó: “Todo es muy reciente y obvio me duele, pero mi forma de arreglarme es aislarme hasta que yo me sienta bien y me sienta digna que me vean”.

En otro tramo de su mensaje, la influencer solicitó que no continúen los pedidos de entrevistas y explicó que actualmente no se encuentra en condiciones de afrontar ese tipo de compromisos.

“Este comunicado va para la gente que trabaja de esto y sé que no lo hacen con ninguna intención más que comunicar, pero si no les respondo porfi no me insistan, porque más mal me siento al saber que estoy perdiendo oportunidades”, señaló.

Finalmente, cerró su publicación con un mensaje más conciliador: “Pero en otra oportunidad seguro hablamos de algo mejor que me esté pasando en mi vida. Gracias”.

La separación entre Galazán y Sarmiento había trascendido aproximadamente una semana antes, en medio de rumores que vinculaban la ruptura con una supuesta infidelidad. En aquel momento, la joven había salido públicamente a negar esa versión.

“Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, había aclarado mediante sus historias de Instagram.

También explicó por qué la ruptura comenzó a circular públicamente luego de que ella dejara de seguir a Sarmiento en las redes sociales: “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”.

Durante su entrevista, Sarmiento también habló sobre la situación relacionada con sus hijas, luego de que circularan versiones acerca de una supuesta deuda por cuota alimentaria.

El exfutbolista sostuvo que esa situación ya fue solucionada con las madres de sus hijas y expresó su enojo por las críticas que recibió en redes sociales: “Todos los haters que ponen ‘pagá la cuota a tu hija’, cierren un poquito la boca”.