Charlotte Caniggia reveló cómo está la relación con sus padres

“Pude charlar con los dos y cruzar mensajes, pero no es que digo ‘bueno, los voy a ver’. Ahora está un poco mejor la cosa con ellos, por suerte cambió. Hubo un acercamiento. Me hablaron y charlamos, muy poquito, pero bien. Quizá el divorcio y todo eso fue lo que los hizo actuar así. Ojalá que ellos puedan sanar y estar bien con sus hijos. Estaría buenísimo”, reconoció emocionada.

La joven aguarda el regreso de su hermano Alexander, que fue expulsado de Gran Hermano VIP España, para intentar reunirse con Claudio Caniggia, que semanas atrás visitó a su nieta Venezia.

“Yo no estuve presente, pero supongo que fue muy lindo. Ojalá mi mamá también pueda conocerla. Hay que tratar de mejorar el vínculo aunque estén separados. La bebé no tiene nada que ver. Fue positivo para la familia que mi papá la conociera. Me alegró”, se sinceró Charlotte sobre la cita que coordinaron Melody Luz y Sofía Bonelli, la actual pareja del exfutbolista. Las esperanzas de recibir un abrazo de su papá están intactas y podría concretarse muy pronto.

Habrá que esperar al regreso de Alex al país y ver si está dispuesto a perdonar a su madre, luego de que, a pocos días de que Melody Luz diera a luz a su hija los echara del departamento en el que vivían en el Hotel Faena.

Alex Caniggia rompió el silencio

Por otro lado, Alexander Caniggia rompió el silencio y habló por primera vez tras ser expulsado de Gran Hermano Vip España por incumplir las normas de convivencia del reality.

Durante su participación en el debate del ciclo que se emite por la cadena Telecinco, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia afirmó: "Fue una mala disciplina, la verdad. La cosa fue así: (José Antonio) Avilés empezó a insultar a Laura (Bozzo), ‘que fue tu culpa, que le agarró un ataque de pánico a Susana (Bianca), a Jessica (Bueno), no sé qué'

"Yo la verdad no voy a permitir que le falte el respeto, primero a una mujer y después, a una mujer mayor ", agregó.