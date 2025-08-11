Marixa Balli, con botón antipánico: "Estoy recibiendo amenazas tremendas"

En una oportunidad, la popular bailarina hizo llevar las cámaras de televisión a un allanamiento en un criadero clandestino e, incluso, logró desbaratarlo. Ahora, busca que un hombre que vive en situación de calle recupere a su perrita Lola, a la que cuidó desde su nacimiento.

image

A la perra se la llevó un grupo de rescatistas, según la versión de la artista, por el prejuicio de que esté a cargo de un hombre sin techo. Y no la quieren devolver.

Marixa expuso este problema en público y, ahora, tiene miedo porque recibió amenazas. Según contó en sus redes sociales, decidió ir a la comisaría para hacer la denuncia.

“Estoy recibiendo amenazas tremendas de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas (de defensa animal). Ya realizamos la denuncia penal”, contó la panelista de LAM en sus redes sociales. “Hoy me entregan el botón antipánico. Pedido del fiscal por el grado de amenazas”, explicó Marixa y le pidió a Carlos, el hombre en situación de calle, que se cuidara mientras ella lo ayuda a recuperar a su perrita: “Todos por Lola. Carlos, cuidate”.

image

Marixa Balli le pidió a Bizarrap que le haga el remix de "La Cachaca"

La bailarina asistió como invitada al programa de Georgina Barbarossa para referirse a la polémica con las panelistas que trabajan en LAM, pero también habló sobre un sueño que tiene y que espera poder llevar a cabo en algún momento. "Le mandé un mensaje por Instagram a Bizarrap, ¡una loca! Nunca me contestó, obviamente. Le dije: 'Necesito La Cachaca remix'", contó Marixa.

"¿Vos te imaginás a Bizarrap haciendo 'La Cachaca' con ese talento que tiene este tipo que nació para esto?", expresó la panelista, mientras que en el programa de Georgina la motivaron y le aseguraron que "el mensaje le va a llegar".

"Me muero, me desmayo", respondió Marixa, ilusionada, y después aceptó la propuesta de los panelistas de intentar hacer su tema con una de las figuras del canal, como Luck Ra, que forma parte del jurado de La Voz Argentina.

"La Cachaca" es un tema que Marixa Balli lanzó en 1998 y que ya forma parte de la cultura popular argentina.