¿Separación relámpago?: Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado tras 13 días de noviazgo

El rumor de ruptura cobró fuerza luego de que la joven promesa del Barcelona FC eliminará todas las fotos en las que aparecía junto a la cantante nominada al Grammy, de su cuenta de Instagram, incluyendo su foto de perfil .

¿La diferencia de edad habría sido determinante para la ruptura?

Lamine Yamal tiene apenas 18 años, mientras que Nicki Nicole 25, lo que generó fuertes comentarios y debates en redes sociales sobre la viabilidad de la relación. Además, se especula que la exnovia de Lamine, de España, podría haber influido indirectamente en esta ruptura, aunque no hay confirmación oficial.

Rumores de terceros y el pasado amoroso de Nicki

Las redes también especularon sobre un “tercero en discordia”, un joven argentino cuya identidad aún no ha sido revelada. A esto se suma el dato de que Nicki Nicole recientemente estaba vinculada al artista Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como Trueno, e incluso algunos medios comentaban que había planes de compromiso antes de su relación con Lamine. Sin embargo, ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal han emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que ha generado un sinfín de comentarios y teorías en redes sociales.

La mirada de sus fanáticos

En redes sociales y medios especializados, se pudo ver que Nicki y Lamine compartían postales de lujo y viajes, mientras que Trueno y otros contactos de Nicki mostraban actividad que alimentaba la especulación. La comunidad fanática de ambos no tardó en generar teorías, memes y debates, convirtiendo el tema en tendencia internacional.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, los usuarios compartieron capturas, hicieron reels comentando la diferencia de edad y los vínculos pasados de ambos, y algunos fans hasta armaron cronologías de sus relaciones. La noticia ha generado un sinfín de especulaciones, desde teorías de celos hasta supuestas reconciliaciones futuras.

La noticia ha causado revuelo tanto en Argentina como en España, con usuarios de plataformas como X (ex Twitter) compartiendo capturas y comentarios sobre la situación. El tema se ha convertido en tendencia, generando una amplia cobertura mediática y especulaciones sobre los motivos detrás de la ruptura .

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado oficialmente, generando numerosas teorías y comentarios en redes sociales