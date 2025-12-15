Martín Fierro de los canales de streaming: uno por uno, los ganadores de la noche

La noche comenzó con una alfombra negra, donde Martín Benza, Luli González, Nacho Elizalde y Gastón Edul oficiaron de entrevistadores y dieron el puntapié inicial a una gala que reunió a las figuras más influyentes del mundo digital. Luego, Paula Chaves y Damián Betular fueron los encargados de conducir la gala, que finalizó pasada la medianoche.

En cuanto a los premios, Luzu TV y OLGA fueron los grandes ganadores de la noche. Sin embargo, el momento más destacado llegó con el Martín Fierro de Oro, que fue para la transmisión desde el fondo del mar en Mar del Plata, a cargo del streaming del CONICET, que revolucionó la escena digital y cerró la ceremonia con una ovación generalizada.

La gala no estuvo exenta de polémicas. Como se venía viendo en días anteriores, dos de los galardones: Mejor Clip del Año y Mejor Comunidad, iban a ser entregados tras la votación del público, la cual fue paga. Esta situación no cayó bien entre varios participantes, entre ellos Pedro Rosemblat, Mario Pergolini y Nicolás Occhiato. Este último fue quien generó mayor polémica al pedir a sus seguidores que no votaran en nombre de Luzu TV. Pese a eso, el canal de streaming creado por Nico fue el ganador de ambas ternas y subió al escenario junto a todo su equipo a recibir los premios.

Embed El amor de la comunidad lo ha demostrado una vez más acompañándolos y eligiéndolos, toca felicitar #MartinFierroxOlga pic.twitter.com/63jK0FFLPW — OLGA (@olgaenvivo) December 15, 2025

“Tenemos la mejor comunidad del mundo, nos bancan en todo, hasta cuando pedimos que no nos banquen; evidentemente, nos bancan”, lanzó Nico Occhiato en el estrado entre risas, en referencia a las distintas situaciones que se dieron durante la semana. Además, dio una noticia muy importante para su canal de streaming de cara al próximo año: durante la entrega del galardón a Mejor Programa de Interés General, aseguró que “era tan difícil superar este gran año de Nadie Dice Nada, que solo podíamos arrancar el 2026 con una sola persona: en el verano arrancamos con Messi”, en alusión a una posible entrevista, o algo más, con el mejor de todos.

Embed No creo que lo reaccionemos en vivo, no?#MartinFierroxOlga pic.twitter.com/zg19AesX24 — OLGA (@olgaenvivo) December 15, 2025

Como en todos los premios y galas de los últimos años, varios de los galardonados manifestaron su enojo con el gobierno actual. Entre ellos se destacó Julia Mengolini, una de las más críticas, quien utilizó parte de su tiempo en el escenario para dedicar unas palabras al Ejecutivo.

Mengolini tildó al gobierno de “vasallos de Estados Unidos” y expresó: “No voy a hacer lo que se espera de mí, que bardee a este gobierno careta, protofascista. No lo voy a hacer porque ya no lo considero un gobierno; me parece que son vasallos de Trump. Entonces, en todo caso, voy a tener que putear al gobierno de Estados Unidos: Fuck you, Donald”.

Embed "Mengolini":

Por sus comentarios contra el Gobierno tras ganar un premio #MartinFierroStreaming pic.twitter.com/sQwzwLZ3ZN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 15, 2025

Finalizando la noche, el Martín Fierro de Oro (que podía ser otorgado a cualquier persona, programa o canal que haya ganado un premio durante la gala) fue una de las mayores sorpresas. Todos daban como favoritos a OLGA o Luzu TV, pero Stream CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que compartió en vivo sus descubrimientos ultramarinos en “Fondo del Mar”, se llevó el galardón y cerró la noche con aplausos y una ovación generalizada en todo el recinto.

Embed “No se puede conservar lo que no se conoce. Ya conocemos el mar: todo el mundo a cuidarlo.”



EL MARTÍN FIERRO DE ORO ES PARA CONICET #MartinFierroxOlga pic.twitter.com/xt6m5sgtfD — OLGA (@olgaenvivo) December 15, 2025

Paula Chaves destacó la importancia del premio y aseguró: “Durante 21 días, la expedición del CONICET logró más de 18 millones de visualizaciones y despertó el interés de grandes y chicos por la oceanografía y la biología marina; marcó un hito histórico”.

Por su parte, Damián Betular remarcó la relevancia de la investigación, al subrayar el descubrimiento de más de 40 nuevas especies de animales.

Al escenario subieron tres científicos del CONICET, visiblemente agradecidos y sorprendidos. En su mensaje, destacaron la importancia del conocimiento científico en los más chicos y llamaron a reforzar el estudio y la investigación. “Por favor, todo el mundo a cuidar el mar”, cerraron entre aplausos.

Todos los ganadores de la noche

Oro: Stream CONICET – “Fondo del Mar” (Schmidt Ocean Institute)

Mejor producción integral: OLGA

Conducción masculina: Luquitas Rodríguez – Vorterix

Dupla del año: Germán Beder y Joaco Cavanna – Vorterix

Mejor comunidad (voto del público): Luzu TV

Semanal: Mi primo es así – OLGA

Magazine: Sería increíble – OLGA

Entrevistador: Juan Pablo Varsky – Clank!

Programa revelación: Tapados de laburo – OLGA

Interés general: Nadie dice nada – Luzu TV

Mejor contenido on demand: La cruda – OLGA

Clip del año (voto del público): Luzu TV

Musical: Un poco de ruido

Voz periodística: Iván Schargrodsky – Cenital

Co conducción masculina: Damián Betular – OLGA

Streamer: Davo

Humorístico: Soñé que volaba – OLGA

Stream react: La Voz – Streams Telefe & Luzu TV

Político: Industria Nacional – Gelatina

Transmisión especial: Stream CONICET – Fondo del Mar (Schmidt Ocean Institute)

Conducción femenina: Nati Jota – OLGA

Deportivo: Cuidemos el fútbol – AZZ

Transmisión especial musical: Gracias Mercedes – OLGA

Informativo: Segurola y Habana – Futurock / La mañana – Infobae

Talento revelación: Ángela Torres – Luzu TV

Figura humorística femenina: Momi Giardina – Luzu TV

Voz periodística deportiva: Flavio Azzaro – AZZ

Mejor programa federal: Cabaret Voltaire – Brindis (Rosario)

Dólar Blue: La Casa del Streaming (Misiones)

Figura humorística masculina: Martín Garabal – Luzu TV

Co conducción femenina: Yoyi Francella – Luzu TV

El más border del streaming: Lo del Turco – La Canchita TV

Actualidad: Ángel responde – Bondi

Columnista: Seba de Caro – Gelatina

