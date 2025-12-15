Tragedia en Hollywood: hallan sin vida al director de cine Rob Reiner y su esposa

Reiner y Singer

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga la muerte de ambos como un aparente homicidio con heridas de arma blanca, según fuentes estadounidenses. Las primeras investigaciones apuntan a que el hijo podría ser el autor del doble crimen.

Los servicios de emergencia recibieron un llamado de auxilio a las 15:30 y, al llegar a la residencia, encontraron los cuerpos del hombre de 78 años y su esposa de 68.

El subjefe de LAPD, Alan Hamilton, indicó que, hasta el momento, "nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”. Hamilton agregó que "buscarán dialogar con todos los miembros de la familia que sean posibles para avanzar en las pesquisas".

Desde la CNN señalan que un portavoz de la familia confirmó el fallecimiento de la pareja. La revista People citó a fuentes familiares que acusan al hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, como presunto responsable del homicidio. Otro medio estadounidense, Los Angeles Times, reportó que la policía se encuentra interrogando a un familiar cercano en relación con el caso, y que no se detectaron señales de una entrada forzada en la propiedad.

Rob Reiner era reconocido por sus actuaciones en la serie de comedia "All in the family" y por su rol de director en películas como “This Is Spinal Tap” (1984), “Cuando Harry conoció a Sally” (1989) o “Cuestión de honor”. En el segundo filme respectivamente, conoció a su esposa Michele Singer.