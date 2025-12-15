Darío Barassi contó con qué promedio se recibió de abogado y sorprendió

“Soy abogado, egresado de la UBA. 9,39 de promedio. No sé dónde quedó todo eso”, contó Darío, para sorpresas de muchos, invitado a la mesa de Mirtha Legrand, en El 13.

“¿Pero ejerciste como abogado?”, quiso saber Chiquita, fiel a su "curioso" estilo, tal decirle que no parecía doctor en leyes. “Sí, ejercí”, respondió Barassi, conductor de Ahora caigo, en las tardes de la misma señal, con firmeza en su respuesta.

“Soy de familia sanjuanina y me vine a Buenos Aires con la condición de que tenía que estudiar una carrera universitaria sí o sí. Uso mi apellido materno porque cuando me vine para acá, mi hermano ya había montado su estudio de abogados. Y como tenían miedo de cómo me iba a ir en la carrera, optamos por el Barassi”, explicó Barassi, en voz alta, durante el almuerzo.

¿CON LA "SANGRE EN EL OJO"?

"Cuando me viene de San Juan tenía la sensación de algo de todo esto podía pasar (su actual popularidad). Pero caí a un casting de notero en Telefe de una manera muy poco esperada. Muy rápido fue el proceso. Muy rápido estaba en el piso, muy rápido conduciendo, haciendo teatro... Fueron 10/12 años que fueron muy veloces", recordó Darío, también durante su participación en el programa de Mirtha.

"¿Cuántos Martín Fierro ganaste?", lo chicaneo Legrand a Barassi, luego de referirse a su meteórica carrera. "Ganó el programa, yo ninguno, Mirtha. Ya no sé qué hacer con los de APTRA. El programa ganó 4 veces como formato de entretenimiento, cosa que lo agradezco un montón, pero no sé Ventura (Luis). Acostémonos Ventura, si te gustan los gordos, hagamos algo", bromeó, Barassi.