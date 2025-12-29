Christian Petersen continúa internado: qué dice el nuevo parte médico

“El paciente continúa internado en unidad coronaria bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable”, indicaron en forma oficial. Además, señaló que "se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”.

“El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica”, concluyó el texto.

image

Christian Petersen fue trasladado el último viernes a la Ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario, bajo medidas médicas estrictas y con seguimiento permanente durante el vuelo desde San Martín de los Andes.

El cocinero sufrió una “falla multiorgánica”, durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, y rápidamente fue asistido por los guías y trasladado en primer término a un nosocomio en Junín de los Andes, y luego al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Estuvo en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

El episodio se produjo durante la excursión, cuando los guías notaron que el chef no estaba bien, y por lo tanto pidieron asistencia al guardaparque. Luego, en los primeros estudios que le realizaron los médicos detectaron una fibrilación auricular, que obligó a ingresarlo en terapia intensiva.

Por otra parte, y pocas horas antes de Nochebuena, la familia emitió un comunicado en el cual remarcaba la "franca mejoría" del chef, una de las razones por las cuales se autorizó su traslado a Buenos Aires. "Chris fue derivado hace unos días a Junín de los Andes con un importante stress físico, debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención", agregaron los integrantes de la familia: su esposa y sus tres hijos.