Cinthia Fernández contó que recibió amenazas e hizo su descargo

El conflicto se desató cuando Cinthia Fernández defendió a su pareja y a su familia: "Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta".

En ese contexto, María Fernanda Callejón le pidió que "se tranquilice", pero la respuesta fue inmediata: "Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas" y agregó: "De vos me voy a ocupar después".

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La discusión escaló rápidamente y Callejón retrucó: "De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio".

El cruce continuó fuera del aire con mayor tensión y, según se difundió en Polémica en el Bar, en ese momento Callejón lanzó: "Sos una conventillera por eso gritás porque no tenés razón. Vos sos una mierd** de persona. Sos una basura. Mentirosa de mierd"**.

Por el momento, no trascendieron presentaciones judiciales ni intervenciones de organismos oficiales. Tampoco se confirmaron los hechos desde otras fuentes independientes.