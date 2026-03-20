Cinthia Fernández contó que recibió amenazas e hizo su descargo

La panelista comunicó que recibió un mensaje intimidatorio y apuntó a una persona de su entorno mediático. Aún no dio nombres, pero anticipó que lo hará.
La panelista Cinthia Fernández aseguró que recibió una amenaza dirigida a su familia y afirmó que está dispuesta a revelar quién estaría detrás. El hecho, según indicó, ocurrió el 17 de marzo y fue comunicado a través de sus redes sociales.
En su mensaje, expresó que la situación la supera y que evalúa hacer pública la información que posee. También sostuvo que vive bajo presión desde hace tiempo, en referencia a episodios que no detalló completamente.
El planteo generó repercusión en el ámbito televisivo y entre sus seguidores, a la espera de definiciones concretas.
El conflicto tiene como antecedente un cruce con María Fernanda Callejón durante una emisión en vivo. Allí, ambas protagonizaron una discusión que derivó en gritos y acusaciones personales.
El conflicto se desató cuando Cinthia Fernández defendió a su pareja y a su familia: "Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta".
En ese contexto, María Fernanda Callejón le pidió que "se tranquilice", pero la respuesta fue inmediata: "Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas" y agregó: "De vos me voy a ocupar después".
La discusión escaló rápidamente y Callejón retrucó: "De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio".
El cruce continuó fuera del aire con mayor tensión y, según se difundió en Polémica en el Bar, en ese momento Callejón lanzó: "Sos una conventillera por eso gritás porque no tenés razón. Vos sos una mierd** de persona. Sos una basura. Mentirosa de mierd"**.
Por el momento, no trascendieron presentaciones judiciales ni intervenciones de organismos oficiales. Tampoco se confirmaron los hechos desde otras fuentes independientes.
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