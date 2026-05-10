Mirtha Legrand regresó a la TV tras su bronquitis y sorprendió con un anuncio

La conductora reapareció en la pantalla luego de varias semanas. Agradeció el apoyo recibido durante su ausencia y confirmó un importante reconocimiento internacional. Todos los detalles.
Después de tres programas fuera del aire por problemas de salud, Mirtha Legrand volvió este sábado por la noche a la conducción de La noche de Mirtha en El Trece. La histórica figura televisiva explicó cómo atravesó el cuadro de bronquitis que la obligó a hacer reposo y se mostró emocionada por el cariño recibido en su ausencia.
También aprovechó el regreso para reconocer el trabajo de quienes la acompañaron durante la recuperación. La conductora destacó especialmente a los médicos que la atendieron y también a su nieta Juana Viale, encargada de reemplazarla en las últimas emisiones del ciclo.
“Le quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal. También le quiero agradecer a mi nieta Juana que me reemplazó maravillosamente. Gracias, Juanita, un besito para vos”, expresó al aire la histórica presentadora, que recibió aplausos en el estudio tras sus palabras.
Y fiel a su estilo persistente, agregó apenas iniciado el programa: “No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, estoy regularcita, ¡pero vine!”.
En otro de los momentos importante de la noche, la 'Chiqui' sorprendió al anunciar que será homenajeada por la Corona española. “Quiero contarles que se me otorgó la Cruz Oficial de Isabel la Católica. Muchas gracias, jamás imaginé semejante honor”, reveló emocionada. Fue el mismísimo Felipe VI quien le otorgó el reconocimiento.
La entrega sería en las próximas semanas y la propia conductora habló con el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui, quien le adelantó que la distinción será formalizada por el Rey Felipe. La Cruz Oficial de Isabel Católica es uno de los reconocimientos civiles más importantes que concede España a ciudadanos extranjeros, con el objetivo de premiar los méritos, fortaleciendo la relación entre los hispanohablantes.