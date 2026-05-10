Mirtha Legrand regresó a la TV tras su bronquitis y sorprendió con un anuncio

Y fiel a su estilo persistente, agregó apenas iniciado el programa: “No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, estoy regularcita, ¡pero vine!”.

Mirtha Legrand volvió a su programa Mirtha Legrand volvió a su programa después de una larga recuperación de una bronquitis.





El destacado reconocimiento a Mirtha desde España

En otro de los momentos importante de la noche, la 'Chiqui' sorprendió al anunciar que será homenajeada por la Corona española. “Quiero contarles que se me otorgó la Cruz Oficial de Isabel la Católica. Muchas gracias, jamás imaginé semejante honor”, reveló emocionada. Fue el mismísimo Felipe VI quien le otorgó el reconocimiento.

La entrega sería en las próximas semanas y la propia conductora habló con el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui, quien le adelantó que la distinción será formalizada por el Rey Felipe. La Cruz Oficial de Isabel Católica es uno de los reconocimientos civiles más importantes que concede España a ciudadanos extranjeros, con el objetivo de premiar los méritos, fortaleciendo la relación entre los hispanohablantes.