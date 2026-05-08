Pampita confirmó su separación de Martín Pepa: "Es parte de la vida"

video

“Una nunca sabe las vueltas de la vida. Yo tengo, de verdad, la mejor con Martín. Él es un amor. Divino, generoso, todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Soy muy amiga de su familia y vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado”, expresó.

A su vez, no mostró arrepentimiento por haber entablado una relación a distancia, algo que es nuevo para ella, ni descartó una posible reconciliación: “Nada es fracaso. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”.

También dejó en claro que no está en busca de una nueva relación, sino que quiere tiempo para sanar: “Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Ya cuando mis amigos empiezan a decir algo les digo ‘no, chicos, todavía no’ y no sé cuándo me sentiré lista. No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento para disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia, y estoy para estar sola. Quiero estar sola”.

“Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad del mundo e igual sigue siendo difícil”, continuó.

Para finalizar, Pampita confesó estar muy bien: “Estoy muy tranquila, y me voy a enfocar en mí y nada más que eso”.