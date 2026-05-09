Sabrina Rojas y la fuerte indirecta hacia Luciano Castro al hablar de José Chatruc: "Por fin..."

“Comimos asado, no lo hizo Pepe, pero él cocina muy bien. Lo hizo una persona que contrató él, viste que él es muy espléndido”, comentó la conductora, dejando en claro lo atento y generoso que es el exjugador cuando recibe invitados. Sin embargo, el comentario más fuerte llegó apenas segundos después, cuando profundizó sobre ese rasgo de personalidad que tanto la sorprendió.

“Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos, pero este es espléndido total, al fin”, disparó sin filtro Sabrina Rojas, generando risas y sorpresa en el estudio. La frase fue interpretada rápidamente como una indirecta tanto para Luciano Castro como para el Tucu López, otra de las parejas que tuvo la actriz luego de separarse definitivamente del actor en 2021, tras 11 años de relación y dos hijos en común, Fausto y Esperanza.

Pero lejos de terminar ahí, Sabrina redobló la apuesta y dejó otra declaración todavía más picante que provocó carcajadas entre todos los presentes, incluido Ángel de Brito. “Por fin chu... la correcta”, lanzó entre risas, dejando en evidencia el gran momento sentimental que atraviesa con Chatruc y la comodidad con la que vive esta nueva etapa amorosa.

Lo cierto es que la relación entre Sabrina Rojas y José Chatruc parece consolidarse cada vez más. En las últimas semanas la pareja disfrutó de unos días de descanso y romance en Brasil, viaje que terminó de afianzar el vínculo. Además, el exfutbolista habló recientemente sobre cómo comenzó la historia de amor y confesó que todo nació dentro de un grupo de amigos con el que compartían reuniones y comidas frecuentes.

En diálogo con el programa Intrusos, Chatruc recordó: “Teníamos un grupo de amigos con el que compartíamos comidas. Nunca habíamos hablado en profundidad, y un día empecé a hablarle”. Además, contó que la relación se fue dando naturalmente y reveló que fue él quien primero dijo “te amo”, aunque aclaró que en un principio ambos lo tomaban “medio en chiste”.

Días atrás, el exfutbolista también dejó en evidencia públicamente su enamoramiento con un romántico mensaje dedicado a Sabrina por su cumpleaños. “Te amo chinchu je. Hoy cumpleaños Sabrina! ¿Le pueden explotar el Instagram?”, escribió en sus redes sociales, recibiendo cientos de reacciones y mensajes de sus seguidores.