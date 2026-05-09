Lorena Paola, una vida en el mundo del espectáculo

Recuerdo de Puerto Rico

Lorena Paola guarda en su corazón su inolvidable paso por el Segundo Festival Interamericano de la Canción Infantil que se realizó en Puerto Rico -en 1981- y donde ganó el primer puesto, compitiendo contra un niño puertorriqueño. De allí -además del premio- se trajo varios amigos, con los que 45 años después, sigue en contacto.

01 - LP - Recuerdos de Puerto Rico

image El primer disco (en LP) de Lorena Paola, "Crecer con papá", la ficción que realizo en El Trece.

La especialidad de la casa

"Sagitariana con ascendente en acuario", Lorena Paola analiza su desempeño en el difícil mundo de las hornallas y sartenes, y explica cuales son sus mayores virtudes culinarias. Las desopilantes historias luchando con sus despistes cotidianos.

02 - LP - La especialidad de la casa

CRECER CON PAPA LORENA PAOLA junto a ALBERTO MARTIN, CLAUDIA RUCCI y TERESITA LLADÓ en "Crecer con papá" (1982)

Despistada

Entre hamburguesas y sahumerios, las historias disparatadas en el día a día de Lorena Paola. El humor -que siempre dice presente- y su mirada positiva le permiten superar las situaciones difíciles de la vida. La queja permanente, el hacerse cargo, los vínculos y las traiciones.

03ok - LP - Despistada

Despeinada "Despeinada, el musical", la obra que protagoniza Lorena Paola junto a Beto César.

Cambiar el chip

Apasionada por la vida, Lorena Paola reconoce haber hecho sufrir a muchos hombres por su amor. Con sentido del humor analiza las características de su signo y ascendente, que le permiten desdramatizar las situaciones.

04 - LP - Sufrir por amor

run run Lorena Paola mostrando su look (de Alma Brava, su emprendimiento) en la octava temporada del "Run Run del espectáculo", con Lio Pecoraro y Fer Piaggio.

Mamá Corazón

Madre desde muy joven, Lorena Paola cuenta como fue la crianza de Luka -su hijo- para lograr que sea independiente. Su actual relación con ese hombre -de 27 años- con el que puede dialogar sin tapujos y en donde la sobreprotección no es algo -demasiado- permitido.

05 - LP - Mama corazon

Captura de pantalla 2026-05-09 a las 1.25.49a.m. Lorena Paola en su versión más hot, para sus perfiles en OnlyFans y DivasPlay

Estar activa

Mujer de espíritu eternamente joven, Lorena Paola no le tiene miedo al futuro, pero le preocupa algo de lo que puede venir con él. Su pasión por el entrenamiento y la actividad física. El placer que le da el poder elegir el lugar en donde quiere estar y hacer lo que quiera hacer.

06 - LP - Estar activa

image Lorena Paola junto a Pablo -su pareja- con quien convive hace cuatro años.

Vital y energética, Lorena Paola es una enamorada de la vida y también de Pablo, el novio con el que se reencontró casi 25 años después y con el que comparte su día a día.

La pasión que puso y pone siempre en su profesión de actriz no le quita la posibilidad de emprender nuevos desafíos, aventuras que le permiten viajar, explorar, ya sean lugares geográficos, como en el interior de su ser.

Una pequeña niña prodigio que se transformó en una reconocida actriz, bailarina, profesora de fitness y empresaria, que nunca dejó de lado su costado de femme fatale.

Lorena Paola, una vida en el mundo del espectáculo

IG Lorena Paola: @lolopaolaok

TIKTOK: Lorena Paola @lolopaolaok10

IG Alma Brava: @almabravashowroom