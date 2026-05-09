Lorena Paola, una vida en el mundo del espectáculo

Activa, inquieta e hiperactiva, Lorena Paola no puede parar de hacer cosas, muchas cosas, muy diferentes y también, muy creativas.
De niña prodigio a mujer orquesta: actriz, bailarina, empresaria, gimnasta, femme fatale. Lorena Paola pasó de ser aquella pequeña inocente que conquistó al público tras su paso por "Cantaniño" y "Festilindo" -y que ganó el Segundo Festival Interamericano de la Canción Infantil de Puerto Rico-, a una adulta que vive activa y muy atenta a sus múltiples roles.
Actualmente, protagoniza junto a Beto César la comedia "Despeinada, el musical", todos los sábados a las 20:30, en el Teatro Multiescena CPM -Av. Corrientes 1764, CABA- además, continúa como panelista en la octava temporada del "Run Run del espectáculo", con Lio Pecoraro y Fer Piaggio, todos los sábados y domingos de 16 a 18 en Crónica TV, con su emprendimiento de ropa Alma Brava y para los que la prefieran con menos vestimenta, también tiene sus perfiles en OnlyFans y DivasPlay.
Lorena Paola guarda en su corazón su inolvidable paso por el Segundo Festival Interamericano de la Canción Infantil que se realizó en Puerto Rico -en 1981- y donde ganó el primer puesto, compitiendo contra un niño puertorriqueño. De allí -además del premio- se trajo varios amigos, con los que 45 años después, sigue en contacto.
"Sagitariana con ascendente en acuario", Lorena Paola analiza su desempeño en el difícil mundo de las hornallas y sartenes, y explica cuales son sus mayores virtudes culinarias. Las desopilantes historias luchando con sus despistes cotidianos.
Entre hamburguesas y sahumerios, las historias disparatadas en el día a día de Lorena Paola. El humor -que siempre dice presente- y su mirada positiva le permiten superar las situaciones difíciles de la vida. La queja permanente, el hacerse cargo, los vínculos y las traiciones.
Apasionada por la vida, Lorena Paola reconoce haber hecho sufrir a muchos hombres por su amor. Con sentido del humor analiza las características de su signo y ascendente, que le permiten desdramatizar las situaciones.
Madre desde muy joven, Lorena Paola cuenta como fue la crianza de Luka -su hijo- para lograr que sea independiente. Su actual relación con ese hombre -de 27 años- con el que puede dialogar sin tapujos y en donde la sobreprotección no es algo -demasiado- permitido.
Mujer de espíritu eternamente joven, Lorena Paola no le tiene miedo al futuro, pero le preocupa algo de lo que puede venir con él. Su pasión por el entrenamiento y la actividad física. El placer que le da el poder elegir el lugar en donde quiere estar y hacer lo que quiera hacer.
Vital y energética, Lorena Paola es una enamorada de la vida y también de Pablo, el novio con el que se reencontró casi 25 años después y con el que comparte su día a día.
La pasión que puso y pone siempre en su profesión de actriz no le quita la posibilidad de emprender nuevos desafíos, aventuras que le permiten viajar, explorar, ya sean lugares geográficos, como en el interior de su ser.
Una pequeña niña prodigio que se transformó en una reconocida actriz, bailarina, profesora de fitness y empresaria, que nunca dejó de lado su costado de femme fatale.
Lorena Paola, una vida en el mundo del espectáculo
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