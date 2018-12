Promediando el final, Iúdica anunció que sderá una semana incréible con las modelos, aunque Cinthia señaló, como coresponde, que a ella la habían echado. "Pero si a mí me rajaron", señaló con gestos.

Cuando se apagó la cámara, llegó la descarga de la furia de Fernández en las redes sociales. “¡Cuánta falta de respeto!”. Horas antes, había agradecido a las autoridades del canal por la oportunidad.

Embed Cuanta falta de respeto! — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 17 de diciembre de 2018

“Quiero decir que sí, es verdad que el 31 me voy de @involucradostv. Me preguntaron los colegas y es cierto. Me da pena, es un hermoso lugar donde aprendí mucho, me cuidaron, y donde tengo unos compañeros increíbles y un canal como @AmericaTV cuidándome”. siempre! ¡Feliz de haber compartido un año junto a ustedes! Gracias; me hubiera gustado seguir. ¡Los voy a extrañar! Y se valora y agradece el trabajo que me dieron porque lo necesité y necesito mucho. GRACIAS”.

Embed Quiero decir que si es verdad que el 31 me voy d @involucradostv ! Me preguntaron los colegas, y si es cierto. Me da pena ,es un hermoso lugar dnd aprendí mucho, me cuidaron, y dnd tengo unos compañeros increíbles y un canal como @AmericaTV cuidandot — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 17 de diciembre de 2018

Por el lado de Iúdica y la producción Kuarzo prefirieron mantener el silencio frente a semejante afrenta de anunciar delante de la cara de la bailarina el reemplazo cuando la partida no había sido por motus propio, sino por decisión estrictamente de la producción.

En esta ocasión, se supone que las autoridades de la emisora de Palermo no habría tenido injerencia en la decisión. Por ahora, Cinthia Fernández se quedó con la última palabra señalando la torpeza de Iúdica.

