La serie es una apuesta fuerte del catálogo juvenil argentino de Disney+, con el baile urbano como protagonista absoluto y una historia de rivalidad familiar que promete ritmo, emoción y coreografías de alto nivel.

"Mejores enemigas", la primera serie original de Disney dedicada al baile urbano y que combina humor, emoción, con una historia sobre familia, rivalidad y pasión por bailar, se estrenará el próximo miércoles 2 de diciembre en Disney+. El baile es el motor narrativo de la historia, con coreografías a cargo de Marina Ahumada (Nani Pochu), coreógrafa de Tini y directora coreográfica de "Futtura", con trayectoria junto a artistas como Daddy Yankee, Romeo Santos, Calle 13 y Sebastián Yatra.