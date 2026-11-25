La serie es una apuesta fuerte del catálogo juvenil argentino de Disney+, con el baile urbano como protagonista absoluto y una historia de rivalidad familiar que promete ritmo, emoción y coreografías de alto nivel.
"Mejores enemigas", la primera serie original de Disney dedicada al baile urbano y que combina humor, emoción, con una historia sobre familia, rivalidad y pasión por bailar, se estrenará el próximo miércoles 2 de diciembre en Disney+. El baile es el motor narrativo de la historia, con coreografías a cargo de Marina Ahumada (Nani Pochu), coreógrafa de Tini y directora coreográfica de "Futtura", con trayectoria junto a artistas como Daddy Yankee, Romeo Santos, Calle 13 y Sebastián Yatra.
Río y Olivia Veneranda son el corazón de la historia, dos adolescentes con personalidades opuestas y una aversión mutua que el destino las obliga a dejar de lado. Obligadas a convivir en el Colegio Miralagos, el secreto familiar ligado a la prohibición del baile las unirá mientras entrenan para Free Five.
Las protagonistas, Milagros Esquivel (Río) y Camila Rojas (Olivia), son bailarinas profesionales, al igual que varios integrantes del elenco, que también incluye influencers del universo del baile urbano, esto aporta autenticidad y conexión directa con la cultura que atraviesa la historia.
El universo musical es otro de los grandes atractivos: combina pop, hip-hop, electrónica, techno, funk, voguing y sonidos urbanos latinoamericanos. El primer single y video musical, "It’s my destiny”, se lanzará el 26 de noviembre en plataformas digitales. El soundtrack completo, con 16 canciones originales, llega el mismo día del estreno de la serie.
Ficha técnica
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