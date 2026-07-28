Claudio Rígoli se casó en secreto, en Italia, con su joven novia

El conductor del Noticiero Central de El 9 se casó con su novia, Elisa, con quien llevan más de tres años juntos. Una boda soñada, en un marco natural único.
Claudio Rígoli, una de las caras más conocidas de las noticias, conductor del ciclo nocturno de El 9, se caso con Elisa, su novia, en una boda rodeada de un marco natural de ensueño, en Italia, Europa. A fin de capitalizar un viaje que comenzó en Roma, una de las capitales más imponentes del mundo, terminó con una ceremonia que se llevó a cabo en la costa de Venezia.
Las imágenes de la unió y celebración se conocieron a través de las redes sociales de Elisa, quien compartió algunas postales donde, por ejemplo, se los ve a los novios saliendo de una iglesia con destacada arquitectura, festejando la unión con una recorrida de calle típicamente empedradas.
Y, luego, se los ve a Claudio y su pareja celebrando, junto a sus seres más queridos, aquellos que posiblemente pudieron embarcarse para compartir la experiencia con la feliz pareja, en una lancha -con un fondo exquisito, único- que los hizo recorrer las aguas de la ciudad ubicada al noroeste del país.
"Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos de estas imágenes”, contaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, donde compartieron las románticas postales y la información del casamiento entre el periodista y su amada, quienes apostaron a outfit en tonos claros, para la celebración.
Claudio y Elisa están juntos hace un poco más de tres años. Y si bien, en su momento, se conoció la noticia de que el conductor del Noticiero Central estaba enamorado, lo cierto es que el siempre eligió mantenerse el vínculo sentimental bajo absoluta reserva.
Tras su divorcio hace ya muchos años y luego de enfocarse plenamente en la crianza de sus dos hijos, Santiago y Agustina, Rígoli se había mostrado muy esquivo a las presentaciones oficiales de pareja. Incluso, ahora, al momento de conocerse la novedad del gran paso que dio con su "media naranja".
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