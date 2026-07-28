Claudio Rígoli se casó en secreto, en Italia, con su joven novia

LA HISTORIA DE AMOR DE RÍGOLI

Claudio y Elisa están juntos hace un poco más de tres años. Y si bien, en su momento, se conoció la noticia de que el conductor del Noticiero Central estaba enamorado, lo cierto es que el siempre eligió mantenerse el vínculo sentimental bajo absoluta reserva.

Tras su divorcio hace ya muchos años y luego de enfocarse plenamente en la crianza de sus dos hijos, Santiago y Agustina, Rígoli se había mostrado muy esquivo a las presentaciones oficiales de pareja. Incluso, ahora, al momento de conocerse la novedad del gran paso que dio con su "media naranja".