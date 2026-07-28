Rosalía sumó una nueva polémica en Chile y crece la tensión antes de sus shows en Argentina

Un saludo a una bandera argentina durante su recital en Chile provocó abucheos y reavivó las críticas hacia Rosalía en redes sociales.
El vínculo entre Rosalía y el público del Sur volvió a quedar en el centro de la polémica. A las críticas que ya venía recibiendo de seguidores argentinos, ahora se sumó un llamativo episodio durante un recital en Chile que generó reacciones negativas a ambos lados de la Cordillera.
El malestar de parte del público argentino se remonta a cuando la artista española compartió un video de Mia Khalifa en el que la influencer se burlaba de los argentinos tras la final de la Copa del Mundo, utilizando como fondo musical la canción "La Perla". Ese gesto despertó un fuerte rechazo en redes sociales e incluso impulsó pedidos para cancelar la compra de entradas de sus próximos conciertos en el Movistar Arena.
En medio de ese contexto, y durante una de sus presentaciones en el país vecino, Rosalía protagonizó un momento que no pasó inadvertido.
Mientras recorría con la mirada al público, observó una bandera argentina entre las primeras filas y expresó: "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí".
La respuesta del estadio fue inmediata. En un clima marcado por la histórica rivalidad entre argentinos y chilenos, gran parte de los asistentes reaccionó con silbidos, abucheos y risas tras el comentario de la cantante.
Luego de la respuesta del público, la artista optó por no profundizar sobre el tema. En lugar de continuar el intercambio o hacer referencia a la polémica previa con los fanáticos argentinos, decidió retomar el espectáculo con otra intervención: "¿Cómo estamos esta noche?".
El video del episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó opiniones divididas.
Entre los comentarios más repetidos, algunos asistentes chilenos cuestionaron el saludo a la bandera argentina durante un show en su país, mientras que varios usuarios argentinos interpretaron la actitud de Rosalía como un intento de evitar la controversia sin ofrecer una explicación o disculpa por el episodio anterior.
De cara a sus próximas presentaciones en Buenos Aires, la cantante suma un nuevo foco de controversia en su relación con parte del público sudamericano.
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