Rosalía sumó una nueva polémica en Chile y crece la tensión antes de sus shows en Argentina

La respuesta del estadio fue inmediata. En un clima marcado por la histórica rivalidad entre argentinos y chilenos, gran parte de los asistentes reaccionó con silbidos, abucheos y risas tras el comentario de la cantante.

La reacción de Rosalía y el impacto en redes

Luego de la respuesta del público, la artista optó por no profundizar sobre el tema. En lugar de continuar el intercambio o hacer referencia a la polémica previa con los fanáticos argentinos, decidió retomar el espectáculo con otra intervención: "¿Cómo estamos esta noche?".

El video del episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó opiniones divididas.

Entre los comentarios más repetidos, algunos asistentes chilenos cuestionaron el saludo a la bandera argentina durante un show en su país, mientras que varios usuarios argentinos interpretaron la actitud de Rosalía como un intento de evitar la controversia sin ofrecer una explicación o disculpa por el episodio anterior.

De cara a sus próximas presentaciones en Buenos Aires, la cantante suma un nuevo foco de controversia en su relación con parte del público sudamericano.