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Susana Giménez contó la dura realidad de Verónica Castro: "No está bien de salud"

 - Por Noelia Santone

La conductora contó todo lo que le pasó a su amiga, que la llevó a estar casi inmobilizada y que la "condena" a una triste calidad de vida.

Susana Giménez contó la verdad de lo que está pasando con Verónica Castro, quien sufrió tres accidentes, que la obligaron a alejarse del mundo del espectáculo mexicano y refugiarse, casi por completo, en la intimidad de su hogar. La conductora, quien supo ser muy amiga de la mamá de Cristian, habló de su mal estado.

"¿Con Verónica Castro ya está todo bien?", le consultó Marley, en su programa Por el mundo, en Telefe, a Susana, dejando en claro en el contendido y la forma de la pregunta, que la conductora argentina y la mexicana estuvieron distanciadas, aunque nunca llegó a filtrarse en los medios un quiebre en la amistad entre ellas.

"Con Verónica está todo bien pero ya no es lo mismo, no está bien de salud. Le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la mierda... (por un episodio público que sufrió la artista, al ser revoleada por el animal, en el medio de una exhibición televisiva)", compartió, Giménez.

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"Tiene toda la columna de platino, las costillas de platino, le duele todo, no tiene ganas. Ella estaba arriba de un elefante y él, la tiró, cuando entraban al estudio de tevé. Lo mismo me pasó a mí pero yo les dije ´no toquen música, porque es un elefante´. A ella la sacudió y la hizo pegar contra lo que te imagines, la hizo mierd...", contó, la diva.

EL DRAMA DE VERÓNICA

"Además de lo del elefante, Verónica se cayó de dos helicópteros, te lo juro... No sé cómo se salvó porque se vayó dos veces", reafirmó susana, sobre las tragedias en accidentes con animales y viales que tuvo que vivir la mamá de Cristian y que, al día de hoy, la mantienen alejada de la escena nacional.

Susana y Verónica Castro fueron muy apegadas durante años. Pero ahora, ya no se frecuentan.

Susana y Verónica Castro fueron muy apegadas durante años. Pero ahora, ya no se frecuentan.

Pero más allá de los laboral, de no saber casi nada de ella en los medios de comunicación mexicanos, Giménez, quien supo ser apegada a ella, tampoco comparte porque Verónica no quiere casi salir de su casa, debido a los dolencias que atraviesa a diario.

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