Susana Giménez contó la dura realidad de Verónica Castro: "No está bien de salud"

EL DRAMA DE VERÓNICA

"Además de lo del elefante, Verónica se cayó de dos helicópteros, te lo juro... No sé cómo se salvó porque se vayó dos veces", reafirmó susana, sobre las tragedias en accidentes con animales y viales que tuvo que vivir la mamá de Cristian y que, al día de hoy, la mantienen alejada de la escena nacional.

Susana y Verónica Castro fueron muy apegadas durante años. Pero ahora, ya no se frecuentan.

Pero más allá de los laboral, de no saber casi nada de ella en los medios de comunicación mexicanos, Giménez, quien supo ser apegada a ella, tampoco comparte porque Verónica no quiere casi salir de su casa, debido a los dolencias que atraviesa a diario.