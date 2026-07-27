Mirtha Legrand sorprendió al contar cómo se lookea adentro de su casa: "Me levanto y..."

MIRTHA POR MIRTHA

"La vida también me quitó seres muy queridos pero disfruto de todo. De mis amigos, soy muy amiguera, los domingos invito a mi casa a gente querida del ambiente. Tengo salud, que es lo más importante. Y así continúo, hasta que Dios lo quiera. tengo una familia lindísima, tengo nietos, biznietos...", compartió, Mirtha.

"Con Goldie éramos gemelas, es decir, de la misma placenta, no te lo puedo explicar de otra manera. Y a veces pienso que, lo que más lamento de mi vida, es la muerte de mi hermana. Porque es la mitad mía. Pienso todos los días en mi hermana y la necesito. Pero tengo a mi familia, que me quiere muchísimos, con quien nos visitamos, queremos, respetamos muchísimo", cerró, Legrand.