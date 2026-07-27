Mirtha Legrand sorprendió al contar cómo se lookea adentro de su casa: "Me levanto y..."

Chiquita contó cómo es en la intimidad de su piso de Avenida Del Libertador, en pleno corazón porteño, donde vive hace muchísimos años.
Mirtha Legrand reveló, tal vez, su secreto mejor guardado. La reina madre de la tevé contó cómo se muestra en la intimidad de su casa, de su hogar, lejos de los vestidos de lujo, el maquillaje y el peinado con el que suele mostrarse públicamente. También, la conductora, habló de su pérdida más grande, la muerte de su hermana gemela.
"Me gusta hacer lo que hago (en referencia a su programa de tevé), estar con amigos, conocer gente, estudiar. Yo estudio la vida de todos ustedes (por sus invitados), son horrorosas algunas. Pero nunca digo nada... ", dijo Mirtha, a modo de chiste, entre sonrisas. Acto seguido, fue Karina Mazzocco quien le consultó a la diva si podía preguntarle cosas referidas a su intimidad y a su cotidiano.
"A la mañana, cuando te levantás, ¿ya te ponés un traje, un vestido, qué te ponés- Un jogging, un jeans, te maquillás o no te maquillás", quiso saber la conductora. Y legrand, se animó con su respuesta: "No... me pongo una bata, encima del camisón. No me maquillo para estar en mi casa. Lo hago para ir a trabajar o cuando voy a un teatro", compartió, chiquita.
"Yo soy coqueta. Me gusta que me elogien, soy vanidosa. Antes, me daba mucho fastidio cuando me sacaban a relucir la edad que tenía. pero ahora, porque los he vivido muy bien, son muchos años. me gustaría vivir algunos años más porque disfruto mucho todo lo que la vida me dio", reflexionó, Mirtha, en voz alta.
"La vida también me quitó seres muy queridos pero disfruto de todo. De mis amigos, soy muy amiguera, los domingos invito a mi casa a gente querida del ambiente. Tengo salud, que es lo más importante. Y así continúo, hasta que Dios lo quiera. tengo una familia lindísima, tengo nietos, biznietos...", compartió, Mirtha.
"Con Goldie éramos gemelas, es decir, de la misma placenta, no te lo puedo explicar de otra manera. Y a veces pienso que, lo que más lamento de mi vida, es la muerte de mi hermana. Porque es la mitad mía. Pienso todos los días en mi hermana y la necesito. Pero tengo a mi familia, que me quiere muchísimos, con quien nos visitamos, queremos, respetamos muchísimo", cerró, Legrand.
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