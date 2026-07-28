Premios Pinti 2026: todos los ganadores de la primera edición de estos premios al teatro comercial

Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Luis Brandoni, fallecido el pasado 20 de abril. Un video recordó algunas de sus interpretaciones más emblemáticas, mientras que fragmentos como "Tres empanadas" y "Le llenaron la cocina de humo" despertaron la ovación del público.

Todos los ganadores

Premios a la Trayectoria

Reconocen a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial.

Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán

Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella

Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor o show de Stand Up en formato de humor

Suavecita

Mejor diseño de Iluminación, sonido y música original

Rocky

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

Gustavo Alderete (Vestuario de Hairspray)

Mejor actriz de reparto

Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín)

Mejor Actriz en Musical

Alejandra Radano (Company)

Mejor Actor en Musical

Agustín Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolates)

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez (Desde el jardín)

Mejor Actor de reparto

Mariano Saborido (Lo que el río hace)

Mejor coreografía

Vanesa García Millán (Hairspray)

Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolates)

Mejor actriz de drama o comedia dramática

Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria)

Mejor actor de drama o comedia dramática

Roberto Peloni (El brote)

Mejor obra de autoría nacional

Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull

Drama o comedia dramática del año (de mayor convocatoria)

Rocky

Comedia del año (de mayor convocatoria)

El jefe del jefe

Musical del año (de mayor convocatoria)

Charlie y la fábrica de chocolates

Mejor actriz protagonista de comedia

Verónica Llinás (Una Navidad de mierda)

Mejor actor de comedia

Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín)

Mejor producción del año

Preludio y RGB Entertainment (Rocky)

Mejor musical