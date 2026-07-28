Premios Pinti 2026: todos los ganadores de la primera edición de estos premios al teatro comercial

La ceremonia inaugural distinguió a las principales figuras, producciones y espectáculos del teatro comercial argentino, con una gala realizada en el Teatro Colón.
El Teatro Colón fue el escenario elegido para el estreno de los Premios Pinti, la nueva distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer a la actividad teatral comercial. La entrega rindió homenaje a Enrique Pinti y reunió a artistas, productores y referentes del sector en una noche marcada por el reconocimiento a la temporada 2025/26.
Agustín "Rada" Aristarán estuvo al frente de la conducción y encabezó una ceremonia con un importante despliegue escénico. Durante la gala destacó que el evento tendría momentos "al estilo Óscar", con una puesta visual de gran nivel. Y así fue. Además, protagonizó un número musical en el que repasó buena parte de las obras nominadas y más tarde sorprendió con un espectáculo de magia.
Entre los invitados sobresalieron figuras como Guillermo Francella, Moria Casán y Carla Peterson, quienes compartieron la celebración junto a los nominados. La premiación distinguió trabajos artísticos, técnicos y de producción correspondientes a la cartelera comercial presentada entre agosto de 2025 y julio de 2026.
La ceremonia también incluyó un recorrido por algunos de los espectáculos más destacados de la temporada, con escenas de producciones como Annie, Cuando Frank conoció a Carlitos y Charlie y la fábrica de chocolates, en un segmento que repasó parte de la oferta teatral del último año.
Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Luis Brandoni, fallecido el pasado 20 de abril. Un video recordó algunas de sus interpretaciones más emblemáticas, mientras que fragmentos como "Tres empanadas" y "Le llenaron la cocina de humo" despertaron la ovación del público.
Premios a la Trayectoria
Reconocen a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial.
Mejor Unipersonal, espectáculo de humor o show de Stand Up en formato de humor
Mejor diseño de Iluminación, sonido y música original
Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje
Mejor actriz de reparto
Mejor Actriz en Musical
Mejor Actor en Musical
Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual
Mejor Actor de reparto
Mejor coreografía
Mejor Dirección
Mejor actriz de drama o comedia dramática
Mejor actor de drama o comedia dramática
Mejor obra de autoría nacional
Drama o comedia dramática del año (de mayor convocatoria)
Comedia del año (de mayor convocatoria)
Musical del año (de mayor convocatoria)
Mejor actriz protagonista de comedia
Mejor actor de comedia
Mejor producción del año
Mejor musical
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