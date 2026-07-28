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Premios Pinti 2026: todos los ganadores de la primera edición de estos premios al teatro comercial

La ceremonia inaugural distinguió a las principales figuras, producciones y espectáculos del teatro comercial argentino, con una gala realizada en el Teatro Colón.

El Teatro Colón fue el escenario elegido para el estreno de los Premios Pinti, la nueva distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer a la actividad teatral comercial. La entrega rindió homenaje a Enrique Pinti y reunió a artistas, productores y referentes del sector en una noche marcada por el reconocimiento a la temporada 2025/26.

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Agustín "Rada" Aristarán estuvo al frente de la conducción y encabezó una ceremonia con un importante despliegue escénico. Durante la gala destacó que el evento tendría momentos "al estilo Óscar", con una puesta visual de gran nivel. Y así fue. Además, protagonizó un número musical en el que repasó buena parte de las obras nominadas y más tarde sorprendió con un espectáculo de magia.

Entre los invitados sobresalieron figuras como Guillermo Francella, Moria Casán y Carla Peterson, quienes compartieron la celebración junto a los nominados. La premiación distinguió trabajos artísticos, técnicos y de producción correspondientes a la cartelera comercial presentada entre agosto de 2025 y julio de 2026.

La ceremonia también incluyó un recorrido por algunos de los espectáculos más destacados de la temporada, con escenas de producciones como Annie, Cuando Frank conoció a Carlitos y Charlie y la fábrica de chocolates, en un segmento que repasó parte de la oferta teatral del último año.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Luis Brandoni, fallecido el pasado 20 de abril. Un video recordó algunas de sus interpretaciones más emblemáticas, mientras que fragmentos como "Tres empanadas" y "Le llenaron la cocina de humo" despertaron la ovación del público.

Todos los ganadores

Premios a la Trayectoria

Reconocen a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial.

  • Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán
  • Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella
  • Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor o show de Stand Up en formato de humor

  • Suavecita

Mejor diseño de Iluminación, sonido y música original

  • Rocky

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

  • Gustavo Alderete (Vestuario de Hairspray)

Mejor actriz de reparto

  • Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín)

Mejor Actriz en Musical

  • Alejandra Radano (Company)

Mejor Actor en Musical

  • Agustín Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolates)

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

  • Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez (Desde el jardín)

Mejor Actor de reparto

  • Mariano Saborido (Lo que el río hace)

Mejor coreografía

  • Vanesa García Millán (Hairspray)

Mejor Dirección

  • Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolates)

Mejor actriz de drama o comedia dramática

  • Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria)

Mejor actor de drama o comedia dramática

  • Roberto Peloni (El brote)

Mejor obra de autoría nacional

  • Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull

Drama o comedia dramática del año (de mayor convocatoria)

  • Rocky

Comedia del año (de mayor convocatoria)

  • El jefe del jefe

Musical del año (de mayor convocatoria)

  • Charlie y la fábrica de chocolates

Mejor actriz protagonista de comedia

  • Verónica Llinás (Una Navidad de mierda)

Mejor actor de comedia

  • Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín)

Mejor producción del año

  • Preludio y RGB Entertainment (Rocky)

Mejor musical

  • Charlie y la fábrica de chocolates

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