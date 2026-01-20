MasterChef Celebrity: triunfo y caída de Esther Goris

Luego de que confirmaran su ingresa a la competencia culinaria, la emoción le jugó una mala pasada a la actriz que terminó en el piso.
Después de una semana de repechaje de MasterChef Celebrity, en la que se sumó el rapero Rusherking, llegó la Gala de Regreso, en la que las figuras cocinaron -por última vez- para poder continuar en el certamen culinario. Luego de probar cada uno de los platos, los tres jurados debatieron para definir si algún otro participante estaba en condiciones de ingresar al certamen de cocina.
En primer lugar, el chef italiano Donato de Santis llamó a Walas y Ariel Puchetta y les anunció que ninguno de los dos iba a entrar a la competencia, por lo que ambos se despidieron de las cocinas. Entonces, fue el turno de Damián Betular que hizo pasar al frente a las actrices Esther Goris y Julia Calvo y las sorprendió al decirles que sus presentaciones eran “dos platazos espectaculares”.
“Una de ustedes sube al balcón con el delantal blanco y la otra va a abandonar las cocinas de Masterchef para siempre… La participante que entra a las cocinas de Masterchef Celebrity es Esther” anunció -finalmente- el chef repostero. Al escuchar la noticia, la protagonista del filme "Eva Perón" abrazó a su compañera, y al saltar se cayeron las dos al piso. “No les puedo explicar, estoy literalmente sin palabras” dijo Goris cuando le preguntaron cómo se siente haber entrado al programa.
.Con el ingreso de las actrices Emilia Attias y Esther Goris y el músico Rusherking, hoy -martes 20 de enero- la carrera hacia la final vuelve a empezar junto a La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Andy Chango, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Sofia Gonet.
