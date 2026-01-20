Soledad Aquino apuntó contra sus hijas

La madre de Micaela y Candelaria Tinelli publicó en su cuenta de Instagram una foto con sus hijas pequeñas y una frase que encendió alarmas.
Soledad Aquino -primera esposa de Marcelo Tinelli- volvió a quedar en el centro de la escena familiar después de publicar en Instagram una foto de sus hijas Micaela y Candelaria cuando eran niñas junto a una frase que encendió -nuevamente- las alarmas “Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”.
Ante la repercusión que generó su posteo, Moria Casán la contactó para su programa "La Mañana con Moria" en El Trece con el objeto de obtener más detalles. Durante la charla, Sole Aquino explicó que la publicación surgió de un impulso emocional “Me agarró una extrañitis con mi mamá porque yo era muy pegada. Ahí me quedé pensando que las guachas de mis hijas, a las que llamo veinte veces por día, no me devuelven un llamado”.
La madre de Micaela (37) y Candelaria (34) -las hijas mayores que tuvo con Marcelo Tinelli- describió un contraste entre la relación que tuvo con su propia madre y la distancia que percibe hoy con las jóvenes “No sé ni dónde están. Se fueron a Punta, ni idea si volvieron, si siguen allá o no”.
Durante la entrevista, la panelista Naza Di Serio le preguntó si no era mejor hablarlo en privado y así evitar los malentendidos y especulaciones, y la respuesta fue contundente “¿Vos te pensás que siendo una excelente madre como soy, no lo hice?” explicó Soledad
Estas declaraciones no hacen más que reavivar las versiones de tensiones dentro del clan Tinelli, justo cuando parecía haber regresado la calma.
