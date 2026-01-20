Soledad Aquino apuntó contra sus hijas

Captura de pantalla 2026-01-20 a las 12.25.38p.m.

Ante la repercusión que generó su posteo, Moria Casán la contactó para su programa "La Mañana con Moria" en El Trece con el objeto de obtener más detalles. Durante la charla, Sole Aquino explicó que la publicación surgió de un impulso emocional “Me agarró una extrañitis con mi mamá porque yo era muy pegada. Ahí me quedé pensando que las guachas de mis hijas, a las que llamo veinte veces por día, no me devuelven un llamado”.

La madre de Micaela (37) y Candelaria (34) -las hijas mayores que tuvo con Marcelo Tinelli- describió un contraste entre la relación que tuvo con su propia madre y la distancia que percibe hoy con las jóvenes “No sé ni dónde están. Se fueron a Punta, ni idea si volvieron, si siguen allá o no”.

Durante la entrevista, la panelista Naza Di Serio le preguntó si no era mejor hablarlo en privado y así evitar los malentendidos y especulaciones, y la respuesta fue contundente “¿Vos te pensás que siendo una excelente madre como soy, no lo hice?” explicó Soledad

Estas declaraciones no hacen más que reavivar las versiones de tensiones dentro del clan Tinelli, justo cuando parecía haber regresado la calma.