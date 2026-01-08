Cómo bautizaron a Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Embed

Pero, en las últimas horas, la modelo Evangelina Anderson subió una serie de historias en su cuenta personal de Instagram, en las que se pueden distintas situaciones vinculadas a la preproducción del reality culinario y otras, almorzando con todos sus compañeros, en donde se reveló el cruel apodo que le pusieron a la "ex-angelita".

Con un clima relajado, con muchas bromas entre todos y especialmente sobre su relación con el youtuber Ian Lucas, la modelo ironizó con el comentario “Después te va a levantar Yanina Latorre”, lo que abrió la puerta para conocer el sobrenombre que le pusieron a la conductora de América TV.

YIYA

Mientras Evangelina Anderson le preguntaba a sus compañeros que estaban comiendo, el Chino Leunis quien redobló la apuesta y dijo que estaba “comiendo fruta que le trajo Yanina Latorre” para luego hacer un acting de que se estaba ahogando por la comida que había llevado la nueva compañera.

“¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?” ironizó Evangelina dejando al descubierto el apodo con el que los participantes de MasterChef Celebrity identifican a la esposa de exfutbolista Diego Latorre, el de la famosa asesina een serie más famosa de la Argentina "Yiya Murano, la envenenadora de Montserrat”.