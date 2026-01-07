Espectáculos |

El encuentro más esperado: Wanda Nara y Yanina Latorre juntas en MasterChef Celebrity

Yanina Latorre llegó a MasterChef Celebrity en reemplazo de Maxi López y no dudó en hacerle algunas preguntas a Wanda Nara.

La cantante Wanda Nara y la periodista de espectáculos Yanina Latorre tuvieron su esperado enfrentamiento cara a cara durante la emisión del martes de MasterChef Celebrity. Con la botinera jugando de “visitante” en el reality culinario, la conductora se sometió a las picantes preguntas de la nueva participante.

En el reality, Yanina Latorre estará durante algunos episodios, ya que ingresó en reemplazo del exfutbolista Maxi López y tendrá la difícil tarea de cuidar el lugar del “capitán”, mientras este se encuentra en Suiza para estar con su familia y su hijo recién nacido.

Cuando llegó el momento de presentar a la periodista, Wanda anunció: “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, dijo antes de recibirla.

Yanina dejó su primera frase filosa: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”. Wanda y Martitegui, entre risas, le dieron la razón: “Hacés bien”.

Cuando llegó el momento de ir por cada una de las estaciones, Wanda tomó rápidamente un cuchillo de la mesa de Ian Lucas y, entre risas, lanzó la frase: “No confío en vos”. Yanina no dudó en hacerle varias preguntas picantes a la conductora del programa sobre toda su historia con Maxi, Mauro y la China.

Latorre, conocida por ir al hueso, aprovechó para acorralar a Wanda y le preguntó sobre el vínculo con su expareja: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”. Inmediatamente, Wanda lo negó, aunque Yanina insistió en que “se percibe en el aire”.

“Una más… del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?”, preguntó la periodista.

La conductora fue tajante al decir que “cree que no lo odia”, sino que le genera “lástima la gente poco inteligente”, y además confirmó que no lo ve feliz con Eugenia “la China” Suárez.

