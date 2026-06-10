Cómo está Tamara Paganini tras salir de Gran Hermano con los oídos sangrando

Mientras tanto, en las redes sociales viralizaron las imágenes de Tamara en la cocina junto a Andrea del Boca, otra vez en competencia.

"La crisis de Tamara “fue algo repentino. Tenía dolores intensos, sangrado de los oídos, síntomas físicos”, agregó la panelista de Lape Club Social.

Si bien hubo varios testigos en la casa, la producción decidió no mostrar las imágenes del momento en que Tamara Paganini sufría sus hemorragias.