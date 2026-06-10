Cómo está Tamara Paganini tras salir de Gran Hermano con los oídos sangrando

La participante del reality del Telefe había sido internada luego de una escandalosa discusión dentro de la casa con Mariel Prieto. Ya está de regreso en el reality.
El escandaloso cruce que Tamara Paganini tuvo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, con Mariela Prieto, la esposa del Turco García, le afectó en su salud. La situación llegó al extremo que debió salir de urgencia por indicación médica y quedó internada en una clínica, pero ya regresó a la casa más famosa del país.
Al principio, se especuló con que la integrante del primer Gran Hermano quedaría fuera de competencia, pero este miércoles por la mañana se la vio de nuevo en el reality.
Según contó la periodista Paula Varela, el malestar fue “debido al estrés que sufrió por el encierro” y que “la sacaron y debieron internarla”.
Mientras tanto, en las redes sociales viralizaron las imágenes de Tamara en la cocina junto a Andrea del Boca, otra vez en competencia.
"La crisis de Tamara “fue algo repentino. Tenía dolores intensos, sangrado de los oídos, síntomas físicos”, agregó la panelista de Lape Club Social.
Si bien hubo varios testigos en la casa, la producción decidió no mostrar las imágenes del momento en que Tamara Paganini sufría sus hemorragias.
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