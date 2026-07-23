Gran Hermano Generación Dorada: nueva placa con los participantes y las visitas

Los jugadores de esta edición y las visitas de las anteriores, armaron la placa correspondiente a la semana 22 de Gran Hermano Generación Dorada. Campanita anuló los votos de cuatro jugadores en la 20° gala de nominación.
En la noche del miércoles 22 de julio se realizó una nueva Gala de Nominación en la casa Gran Hermano Generación Dorada con los votos de los participantes actuales y los de las visitas especiales de ediciones anteriores. Finalmente quedaron nominados Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso.
Steffany “Campanita” Pereira, líder de la semana, anuló los votos de Tamara, Majluf, Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos además de obtener la inmunidad.
En las primeras 24 horas de la placa los votos son positivos y a partir de la noche del jueves 23 de julio pasarán a ser de voto negativo.
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