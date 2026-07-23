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Gran Hermano Generación Dorada: nueva placa con los participantes y las visitas

Los jugadores de esta edición y las visitas de las anteriores, armaron la placa correspondiente a la semana 22 de Gran Hermano Generación Dorada. Campanita anuló los votos de cuatro jugadores en la 20° gala de nominación.

En la noche del miércoles 22 de julio se realizó una nueva Gala de Nominación en la casa Gran Hermano Generación Dorada con los votos de los participantes actuales y los de las visitas especiales de ediciones anteriores. Finalmente quedaron nominados Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso.

Steffany “Campanita” Pereira, líder de la semana, anuló los votos de Tamara, Majluf, Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos además de obtener la inmunidad.

En las primeras 24 horas de la placa los votos son positivos y a partir de la noche del jueves 23 de julio pasarán a ser de voto negativo.

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Los votos de la 20° gala de nominación de Gran Hermano 2026

  • STEFFANY “CAMPANITA” PEREIRA: 2 para Tamara y 1 para Hanssen.
  • SELVA PÉREZ: 2 para Hanssen y 1 para
  • CHARLOTTE CANIGGIA: 2 para Pincoya y 1 para Solange.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Hanssen y 1 para Cola.
  • FABIO AGOSTINI: 2 para Mariela y 1 para Majluf.
  • SOLANGE ABRAHAM: 2 para Yipio y 1 para Juanicar.
  • ARIEL “BIG ARI” ANSALDO: 2 para Mariela y 1 para Majluf.
EMMANUEL VICH

EMMANUEL VICH

  • EMMANUEL VICH: 2 para Juanicar y 1 para Cola.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Cola y 1 para Cinzia.
  • DANIELA CELIS: 2 para Tamara y 1 para Majluf.
  • YANINA ZILLI: 2 para Tamara y 1 para Yipio.
  • ROMINA UHRIG: 2 para Tamara y 1 para Majluf.
  • SEBASTIÁN COLA: 2 para Mariela y 1 para Pincoya.
  • MARIELA PRIETO: 2 para Majluf y 1 para Cola.
  • JULIANA DÍAZ: 2 para Cola y 1 para Hanssen.
  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Tamara y 1 para Juanicar.
  • CINZIA FRANCISCHIELLO*: 2 para Yipio y 1 para Hanssen. *votos anulados por JC.
  • JUAN PABLO “DEVI” DE VIGILI: 2 para Majluf y 1 para Mariela.

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