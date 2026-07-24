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Gran Hermano Generación Dorada: se definió la placa negativa

Solamente dos jugadores lograron bajar de la Placa de Nominados después de las primeras 24 horas de voto positivo.

En la noche del jueves 23 de julio, sólo dos jugadores bajaron de la placa correspondiente a la vigesimo segunda semana de competencia en Gran Hermano Generación Dorada en una velada signada por el llanto de Alejandra Majluf, que pidió disculpas por sus comentarios desafortunados sobre Daniela "Pestañela" Celis, Romina Uhrig y otros jugadores de la casa.

Esas expresiones fueron fuertemente discutidas durante la actividad que se realizó durante la tarde, cuando la actriz expresó su angustia y pidió perdón en reiteradas oportunidades. Pero, a pesar de ese arrepentimiento expuesto, Romina aseguró que no le creía.

Luego de las 24 horas de voto positivo, la placa pasó a ser de voto negativo y sin la presencia de Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso, los dos jugadores más elegidos durante el primer tramo de la votacion y de esta manera se aseguraron que continuarán en el reality de Telefe al menos por una semana más.

Por su parte, Juanicar mostró un agradecimiento especial para Emma Vich, con quien había discutido previamente “Entré a jugar y demostrar quién soy en realidad” expresó luego de ser salvado por el público.

Quiénes quedaron en la placa negativa de Gran Hermano 2026

  • Tamara Paganini
  • Alejandra Majluf
  • Mariela Prieto
  • Sebastián Cola
  • Matías Hanssen

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