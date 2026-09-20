Verónica Pelaccini: la cara del Bien y del Mal

El Bien y el Mal ¿definen por penal?

Verónica Pelaccini habla de Guadalupe, el personaje con el que convive en sus dos unipersonales "El Bien" y "El Mal", un trabajo que lejos de cansarla, le recarga la energía. La importancia de “Sergio” un personaje muy presente -pero ausente- ya se volvió un adjetivo.

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro

El pacto del actor y el espectador

Verónica Pelaccini entiende que la actuación no sucede sólo en el actor, sino como una interacción entre quien actúa y quien mira, por eso recomienda cuidar lo que se consume culturalmente, como quien elige qué come, y no alimentar el alma con cosas pensadas para hacer daño.

Verónica Palaccioni con su personaje de Mercedes Rueda en "Cuando me sonreís"

Los anteojos de la abuela

El recuerdo de ser "el número vivo” en las reuniones familiares lleva a Verónica Pelaccini a recordar la anécdota de una payada sobre los anteojos “culo de botella” de la abuela, que terminó mal. La evocación del patio de la casa Cuba y Besares, donde vendía las medias del abuelo Antonio.

Saber de cosas

Verónica Pelaccini no necesitó de usar la actuación para zafar en el colegio secundario. Era buena alumna y sabía observar a las maestras. Defiende la posición que el actor no termina de aprender nunca, hay que formarse, leer, ver, pensar y replantearse las cosas permanentemente.

Verónica Pelaccini como Isabel Di Marco en "Once Halcones" y su regreso en "O11CE: Nueva generación"

Parque Lezama

Ante el desafío de encarar un personaje nuevo, Verónica Pelaccini tiene su método para sortear la incertidumbre que le genera el vacío de empezar de cero. Cómo fue el rodaje de Parque Lezama -la película de Juan José Campanella- su rol de Clara y la escena clave con León -su padre- interpretado por Luis Brandoni.

Verónica Pelaccini junto a Luis Brandoni, en la obra Parque Lezama.

Los extremos de Verónica

Cuales son las cosas que hacen la hacen reír a Verónica Pelaccini y cuáles son las que la ponen furiosa. Y detalla un ejemplo muy casero que nos representa a muchos. Su costumbre de hablar con desconocidos en la calle y su creencia de que hay más bien que mal entre la gente.

Romanticismo y futuro

Aunque no se define como una persona romántica, Verónica Pelaccini se conmueve cuando hacen cosas que la sorprenden y confiesa que la seducen los planes inesperados de Lautaro Vilo, su marido. ¿Cómo se imagina su vida en 20 años?.

Verónica Pelaccini (en el sillón), con Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna, junto al elenco de "Amadeus".

Cosas de la casa

Verónica Pelaccini utiliza algunas delas tareas del hogar como forma de meditación, desde el planchado hasta el baldear el patio -algo que remite a su madre y la infancia-,y una actividad que -definitivamente- detesta. Misteriosamente, la charla deriva en absurdos consejos caseros sobre la limpieza de repasadores.

Verónica Pelaccini trabaja con oficio, humor y la convicción de que actuar no es sólo exhibirse, sino crear.

Con múltiples trabajos en teatro, cine y televisión, es el fiel retrato de una actriz de oficio, formada junto a nombres como Norma Aleandro y Beto Brandoni -entre otros- vive menos pendiente del star system que de seguir inventando otras realidades posibles.

Verónica Pelaccini, una gran actriz que hoy es la cara del Bien y del Mal.

Instagram: Verónica Pelaccini

Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna