MasterChef Celebrity: Wanda contrató detectives para seguir a Maxi

Debido a que la temática de la noche eran los detectives, que debían encontrar determinados ingredientes, Wanda Nara le preguntó directamente a su exesposo si alguna vez necesitó contratar a uno de verdad. La rápida respuesta de Maxi López sorprendió a todos los presentes “No, vos contrataste”, sabiendo el motivo real de la indagatoria.

Las palabras del exfutbolista habilitaron a la conductora de MasterChef Celebrity a ralatar como fue que contrató un detective para seguir a Maxi López cuando vivían juntos en Sicilia, Italia. Pero, según detalló la mediática, con este servicio no obtuvo los resultados favorables para saber de las presuntas infidelidades de su ex, por culpa de los autos que usaban.

Captura de pantalla 2026-02-19 a las 1.17.21a.m.

“El detective no lo podía alcanzar nunca porque iba en un 500 y este andaba en una Ferrari” explicó Wanda sobre esos tiempos en los que López era delantero del club Catania en la Serie A italiana.

Confesiones

Hace algunos años, durante su participación en el "Bailando 2011", la actual conductora de Masterchef Celebrity brindó detalles de su polémica decisión “Yo en Italia tenía una persona, con la esposa de otro jugador, que seguía a los maridos. Un día Maxi se avivó y se cambió de auto”.

"Ella tenía una empresa y lo seguía. Se llamaba Dorothy y era una señora grande, que yo tenía viviendo en mi casa. Usaba diferentes cambios de ropa para que Maxi no se avive. Me enteré cosas que no sabía, como por ejemplo, que van muchas chicas a los entrenamientos y que los persiguen con sus autos. Carísimo me salió" contó en aquella oportunidad Wanda Nara.