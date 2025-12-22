Como será el renovado Intrusos 2026: ¿Qué conductor se ausentará en el verano?

"Me contaron que Rodrigo Lussich se toma vacaciones y que Pallares (Adrián) queda a cargo de Intrusos todo el verano... Enero y gran parte de febrero. Después, se irá Adrián de vacaciones. Ahí también va a haber cambios", anunció Ángel De Brito, al aire de Angel responde, su programa de stream en Bondi Live.

"En el programa van a haber cambios de panel. A mí me habían contado que para intrusos 2026 quieren que vuelvan Luis Ventura y Marcelo Polino. Quieren hacer una mesa fuerte. Pero lo que pasa es que acá empieza la guerra de carteles", anunció el periodista, al empezar a develar una interna que se avecina.

"Ventura dice ´yo soy más que Pallares y que Lussich, soy la cara de Intrusos hace mucho tiempo. Y Polino es una estrella, una mega figura", contó De Brito, al aire. "¿No se había hablado de una posibilidad de dupla Marcela Tauro Luis Ventura?", alzó la voz, Mariana Brey. "Por eso, todo este año estuvieron haciendo las pruebas de los homenajes. a mí me gusta Pallares, Lusich, Ventura, Polino y Tauro, no sé en qué orden. Pueden estar sentados y tener destaque igual, no necesitan ser los conductores".

RENOVACIÓN EN LA PANTALLA DE AMÉRICA

Para las tardes de la emisora palermitana se viene un renovado formato para A la tarde. A partir del próximo mes, de comienzos de enero, karina Mazzocco estará al frente de un talk show en donde se contarán distintas historias de vida, de cara a compartir en pantalla testimonios en primera persona.

Y, ya en febrero, cuando comience el segundo mes del año, será Beto Casella quien desembarque en la pantalla con un formato que irá a partir de las 22 hs en adelante. En el mismo, el "capitán" estará acompañando por la mayoría de sus legendarios panelistas de Bendita Tevé.