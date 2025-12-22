Leticia Brédice y su impactante relato sobre su límite estético: "Llegué a pesar..."

Según contó Brédice, fue durante el rodaje de su primera película, "Años rebeldes". En aquel entonces, una vestuarista le sugirió que, con dos kilos menos, una falda le quedaría "perfecta". Y ese significó el principio de muchos años de recurrir al uso y consumo de métodos para adelgazar.

Y la artista tuvo la "mala fortuna" de recurrir a un familiar médico para que le permita el acceso al consumo de anfetaminas, píldoras que durante muchos años estuvieron lamentablemente de moda y que llevaron a muchas mujeres a transitar zonas "oscuras" y diversos problemas de salud, como también supo contarlo Nazarena Vélez.

"Yo siempre sufrí el cuerpo, siempre lo sufrí. De chica me metía a la pileta con remera... quería que no me miren", se sinceró Leticia, en el ciclo de la diva de los almuerzos, sobre un padecimiento con las exigencias estéticas que arrastra desde chica y que se fue acrecentando a medida que fue creciendo e incursionando en el mundo del espectáculo.

EL DURO RELATO DE LETICIA

La obsesión por perder peso en Brédice su pico "máximo" a sus 18 años, en una realidad a la que llegó que pudo constarle la salud. Porque para el momento de filmar una escena de sexo, su peso era de apenas 42 kilos. A pesar de su extrema delgadez, Brédice admitió que, debido a la enfermedad, "nunca se terminaba de ver flaca".

"Las anfetaminas te producen un acostumbramiento, una adicción tremenda. Yo creo que las dejé cuando me enteré que se murió una mujer", reconoció la actriz. "A mí no me perjudicó en mi carrera, me perjudicó en la vida, en mi salud emocional", reconoció. Para luego, sobre el final del compartir su experiencia personal, agregó, a modo de consejo: "Veo a las chicas muy jovencitas... coman chicas, no se pierdan la vida, júntense con gente buena".