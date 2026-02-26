El reclamo de Julieta Prandi a la justicia, a seis meses de la condena de Claudio Contardi

"Hoy me desperté con ganas de charlar con el Juzgado No.2 de San Isidro...", escribió Julieta, en un primer mensaje que decidió compartir con sus seguidores, en redes sociales. al comenzar su mensaje. Para, luego, avanzar con su posteo, con un reclamo hecho pregunta: "¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente, tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota?", expresó la conductora de las tardes de FM 100.

"Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre", destacó Prandi, al frente de Sarasa en FM La 100, sobre la continuidad de tiempo en lo que se lleva adelante la gerencia de todos y cada una de las necesidades que tienen Mateo y Rocco, sus dos hijos con el contador, que transitan sus etapas escolares y, se sabe, tiene múltiples gastos a diario.

"Muchas gracias señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida", enfatizó la exmodelo con un cierre de reclamo direccionado, sin vueltas, a la letrada encargada de tomar una decisión sobre la manutención de los dos menores de edad.

EL INTENTO DE CONTARDI POR ANULAR EL JUICIO QUE LO CONDENÓ

A fines del año pasado, el Tribunal en lo Criminal de Campana rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Contardi, que había argumentado motivos de salud de su actual pareja y la necesidad de cuidar a su hija recién nacida, al poco tiempo de ser condenado a 18 años de prisión efectiva.

"Un año antes del juicio, el tribunal le había ofrecido hacer un juicio por jurado, y yo quería que fuese así, se opusieron. Hubo un litigio y el tribunal finalmente dio el ok para tener un juicio sin jurado y ahora pretende decir que es injusto, que él tendría que haber tenido un jurado (popular), cuando yo era la que decía que tenía que ser por jurado. Así que los argumentos son un disparate”, sostuvo, Julieta.

Julieta Prandi, nota El reclamo de Julieta en la justicia.