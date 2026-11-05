Martín "Campi" Campilongo, Mike Amigorena, Sebastián Presta y Marta Fort subieron al balcón, luego de recibir los mayores elogios de los jurados.
La primera noche de la sexta semana de competencia de MasterChef Celebrity estuvo dedicada a la cocina norteña, con la consigna de realizar un plato a la sal y finalmente Martín "Campi" Campilongo, Mike Amigorena, Sebastián Presta y Marta Fort fueron los cocineros que subieron al balcón.
Campi preparó un pollo bebé con papas hervidas y salsa andina, y aprovechó el momento de la degustación para decir que era un honor hacer un plato para Dolli Irigoyen porque es “maestra de maestros”. Damián Betular elogió la preparación del actor y humorista y dejó que Dolly haga hincapié en las papas “Es parecido a la huancaína. Las papas son medio grotescas como las hace en Perú”.
Mike les llevó a los jurados su besugo con batata al plomo y salsa beurre blanc y cuando Dolli le pidió que explicara su plato y él lo hizo bien aunque en ciertos momentos le fue difícil enumerar todos los ítems de su salsa. Los chefs coincidieron en que lo hecho por Amigorena “estaba sabroso” y por su parte, Maru Botana le encomendó al actor que “no fuera amarrete” con la salsa y que “se anime a más”.
Presta cocinó un solomillo con salsa agridulce y milhojas de papa que hizo que Betular dijera que “parecía de Halloween” por su aspecto, pero que el sabor era excelente. “Un poco menos de papa hubiese sido perfecto”, fue una de las correcciones que le ofreció Dolli a Sebastián.
Marta, fue la última en subir al balcón y lo hizo gracias a su trucha a la sal con gremolatta y papines a la sartén. Si bien, la influencer tuvo problemas para hacer un juego de palabras entre su nombre y la localidad jujeña de Purmamarca, no tuvo ningún conflicto con el plato que le presentó al jurado. “La esencia del sabor está y produce alegría” expresó Betular en su evaluación.
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