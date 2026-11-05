Mike les llevó a los jurados su besugo con batata al plomo y salsa beurre blanc y cuando Dolli le pidió que explicara su plato y él lo hizo bien aunque en ciertos momentos le fue difícil enumerar todos los ítems de su salsa. Los chefs coincidieron en que lo hecho por Amigorena “estaba sabroso” y por su parte, Maru Botana le encomendó al actor que “no fuera amarrete” con la salsa y que “se anime a más”.