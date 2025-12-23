Patricia Sosa contó como fue su impresionante conexión espiritual con su padre fallecido

La popular cantante explicó que el viaje a la provincia serrana de Córdoba lo realizó junto a una amiga, Lucía Galán, que tenía interés en visitar a un hombre con la supuesta capacidad de contactar almas o seres que ya no están. Y que ahí, sin buscarlo ni quererlo, ella terminó viviendo una instancia que significó un antes y un después...

"No iba con la intención de hacerlo, pero pensé: ¿con mi papá?”, manifestó la artista, invitada a la mesa de Chiquita, en El 13. Según relató detalle por detalle Sosa, el hombre empleó un método con agua para registrar sonidos que luego eran reproducidos y que recordaban a una radio fuera de sintonía, como si se tratara de un canal de comunicación.

Acto seguido, Patricia aseguró haber escuchado mensajes cariñosos de su padre durante diecinueve segundos, en donde su ancestro le transmitió hermosas palabras que quedarán para siempre en su corazón. Pero, además, mientras eso ocurría, su cuerpo reaccionó con fuerza: la artista de todos los tiempos manifestó haber sentido una intensa taquicardia, producto de la emoción y el impacto del momento.

EXPERIENCIA PARANORMAL

Ante las sensaciones corporales, físicas que manifestó Patricia, el hombre decidió cerrar el espacio por la supuesta presencia de espíritus y tomó imágenes del grupo con una cámara antigua. Fue al ver esas fotos cuando ocurrió lo más inesperado, con detalles único que le permitieron creer en lo que estaba viviendo.

“Estaba mi papá al lado mío, con el buzo violeta. Papá tenía una fijación con ese buzo y decía: ‘No, a mí dame el violeta’. Estaba con una sonrisa, como si tuviera 60 o 65 años”, compartió Sosa, en su relato al aire. Sin duda, una experiencia movilizante.