Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el último fin de semana de diciembre, "La Chiqui" y su nieta Juanita, tendrán muchos artistas sentados en su mesa para entretener al público televidente.

El próximo sábado 27 de diciembre, a partir de 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a tener una #mesaza con la presencia de la actriz y cantante Julia Zenko -que estrenará la obra "Las que gritan" en el Teatro Metropolitan, junto a Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro-, el conductor y periodista Beto Casella -que después de 20 años dejó la conducción del programa "Bendita" en Canal 9-, la periodista de espectáculos Pilar Smith -recientemene expulsada de APTRA- y la actriz Soledad Silveyra -que volverá a la cartelera porteña con "¿Quién es quién?" en el Multiteatro, junto a Luis Brandoni-.

Almuerzan con Juana

Por su parte, el domingo 28 de diciembre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale tendrá una #mesaza con el actor Fabián Vena -uno de los protanogistas de "El Divorcio del año" en el Multiteatro, junto a Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzabal-, la actriz Carla Pandolfi -protagonista de la película "Desbarrancada"-, el periodista y conductor Gabriel Schultz, la bailarina Andrea Ghidone -próxima a estrenal el musical "Ellas son tango" en el Teatro Astral, junto a Julia Calvo, Anita Martínez y Marisol Otero-, el piloto Matías Rossi -primer campeón de la era SUV del TC2000- y Claudio Benitez.

