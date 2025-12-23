Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

image

Almuerzan con Juana

Por su parte, el domingo 28 de diciembre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale tendrá una #mesaza con el actor Fabián Vena -uno de los protanogistas de "El Divorcio del año" en el Multiteatro, junto a Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzabal-, la actriz Carla Pandolfi -protagonista de la película "Desbarrancada"-, el periodista y conductor Gabriel Schultz, la bailarina Andrea Ghidone -próxima a estrenal el musical "Ellas son tango" en el Teatro Astral, junto a Julia Calvo, Anita Martínez y Marisol Otero-, el piloto Matías Rossi -primer campeón de la era SUV del TC2000- y Claudio Benitez.