Pampita confirmó que volvió con Martín Pepa

La semana pasada, Pampita había sido abordada por distintos medios y confirmó el final de la relación. “Es verdad, estoy separada. No tengo la necesidad de dar explicaciones”, expresó entonces, intentando mantener la reserva sobre el tema.

A partir de allí comenzaron a circular distintas versiones sobre el motivo de la ruptura. En programas de espectáculos se habló de discusiones, diferencias personales y llamados insistentes para intentar recomponer la relación.

Incluso, Yanina Latorre aseguró que la separación había sido complicada y que el entorno de Martín Pepa veía difícil una reconciliación.