Pampita confirmó que volvió con Martín Pepa

Tras reconocer públicamente la separación, la modelo reapareció junto al polista y aseguró que pudieron superar la crisis de pareja.
Carolina “Pampita” Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena luego de confirmar su reconciliación con Martín Pepa. La noticia sorprendió porque apenas días atrás la modelo había reconocido públicamente que estaban separados.
Todo ocurrió después de que ambos fueran vistos juntos en una entrevista pautada para un programa de streaming. La presencia del polista junto a Pampita despertó rumores inmediatos sobre una posible vuelta, algo que finalmente ella misma terminó confirmando.
“Estoy bien. Pasé unas semanas medio moviditas pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla”, afirmó ante la consulta de la prensa.
La semana pasada, Pampita había sido abordada por distintos medios y confirmó el final de la relación. “Es verdad, estoy separada. No tengo la necesidad de dar explicaciones”, expresó entonces, intentando mantener la reserva sobre el tema.
A partir de allí comenzaron a circular distintas versiones sobre el motivo de la ruptura. En programas de espectáculos se habló de discusiones, diferencias personales y llamados insistentes para intentar recomponer la relación.
Incluso, Yanina Latorre aseguró que la separación había sido complicada y que el entorno de Martín Pepa veía difícil una reconciliación.
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